Tiroteo en una fiesta electrónica de Suiza: una joven murió y hay cinco heridos
El ataque ocurrió cuando terminaba un evento en el hipódromo de Schachen y la Policía investiga si actuó una persona o un grupo.
Un violento tiroteo en Suiza ocurrido durante una fiesta de música electrónica terminó con una joven italiana muerta y otras cinco personas heridas. El episodio tuvo lugar cuando estaba finalizando el evento en el hipódromo de Schachen, en el cantón de Argovia, y provocó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad para intentar encontrar al responsable o a los responsables del ataque.
La investigación comenzó inmediatamente después del hecho y todavía existen varios interrogantes alrededor de lo sucedido. Uno de los principales objetivos de los investigadores es establecer cuántas personas participaron de los disparos. Las autoridades analizan si se trató de un único atacante o si hubo un grupo involucrado, una cuestión que podría resultar determinante para reconstruir la secuencia y determinar las circunstancias que rodearon el episodio.
Investigan si se trató de un ataque terrorista en Suiza
Entre las hipótesis que manejan los investigadores aparece la posibilidad de un ataque terrorista, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial de que esa haya sido la motivación. También se analiza la posibilidad de que los disparos hayan estado dirigidos contra determinadas personas o que el episodio se haya originado a partir de un conflicto personal.
La Policía de Argovia desplegó un importante operativo en la zona y comenzó a reunir pruebas para identificar a quienes estuvieron detrás del tiroteo. Parte del trabajo consiste en revisar diferentes videos registrados durante la fiesta y en las inmediaciones del hipódromo, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los presentes y determinar cómo comenzó el ataque.
El episodio provocó confusión entre quienes participaban de la celebración. Según informaron medios locales, algunos asistentes interpretaron inicialmente los ruidos de los disparos como si fueran fuegos artificiales. Recién después comprendieron lo que estaba ocurriendo y advirtieron que se trataba de un ataque con armas de fuego.
Los cinco heridos ya prestaron declaración ante los investigadores. Entre ellos hay dos ciudadanos italianos, por lo que el caso también generó una rápida intervención de las autoridades de ese país. Los testimonios de las personas que sobrevivieron al episodio podrían ser fundamentales para establecer qué ocurrió durante los últimos minutos de la fiesta, identificar posibles sospechosos y determinar si existió algún vínculo previo entre las víctimas y los atacantes.
Italia activó un operativo para asistir a los familiares
El Gobierno italiano puso en funcionamiento un Grupo de Trabajo para brindar asistencia a los familiares de las víctimas y mantener contacto con las autoridades suizas mientras avanza la investigación. La presencia de ciudadanos italianos entre las víctimas generó una especial atención por parte de las autoridades de ese país.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, manifestó su "profundo pesar" por la muerte de la joven y expresó su respaldo a las tareas que realizan los investigadores suizos. "Confiamos en el trabajo de las autoridades suizas para aclarar lo ocurrido e identificar a los responsables", expresó.
Mientras continúa el operativo, los investigadores intentan determinar también desde qué lugar fueron efectuados los disparos y cuál fue la secuencia exacta de los acontecimientos. El análisis de las imágenes obtenidas durante la fiesta puede aportar información clave para identificar a las personas que estuvieron involucradas. Por el momento, el móvil del tiroteo permanece sin esclarecer.
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