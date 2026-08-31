Tiroteo en una fiesta electrónica de Suiza: una joven murió y hay cinco heridos

Una persona ha muerto y otras cinco están heridas de gravedad en un tiroteo en una fiesta 'rave' en la ciudad de Aarau (Suiza). La víctima es una mujer de 22 años. Un amplio dispositivo de seguridad busca al responsable del ataque, que consiguió darse a la fuga. pic.twitter.com/G8rFianXgs — Aragón Noticias (@AragonNoticias_) August 30, 2026

Los cinco heridos ya prestaron declaración ante los investigadores. Entre ellos hay dos ciudadanos italianos, por lo que el caso también generó una rápida intervención de las autoridades de ese país. Los testimonios de las personas que sobrevivieron al episodio podrían ser fundamentales para establecer qué ocurrió durante los últimos minutos de la fiesta, identificar posibles sospechosos y determinar si existió algún vínculo previo entre las víctimas y los atacantes.

Italia activó un operativo para asistir a los familiares

El Gobierno italiano puso en funcionamiento un Grupo de Trabajo para brindar asistencia a los familiares de las víctimas y mantener contacto con las autoridades suizas mientras avanza la investigación. La presencia de ciudadanos italianos entre las víctimas generó una especial atención por parte de las autoridades de ese país.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, manifestó su "profundo pesar" por la muerte de la joven y expresó su respaldo a las tareas que realizan los investigadores suizos. "Confiamos en el trabajo de las autoridades suizas para aclarar lo ocurrido e identificar a los responsables", expresó.

Mientras continúa el operativo, los investigadores intentan determinar también desde qué lugar fueron efectuados los disparos y cuál fue la secuencia exacta de los acontecimientos. El análisis de las imágenes obtenidas durante la fiesta puede aportar información clave para identificar a las personas que estuvieron involucradas. Por el momento, el móvil del tiroteo permanece sin esclarecer.