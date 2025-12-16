Tragedia en México: se estrelló un jet privado y murieron 10 personas

El avión llegó a impactar contra un taller de mantenimiento de tractocamiones, lo que provocó una explosión y posterior incendio. A su vez, el accidente se produjo cerca de contenedores de diésel y varios tanques de gas, por lo que las autoridades decidieron evacuar cuatro manzanas alrededor del sitio del impacto.

La aeronave modelo Cessna Citation 650, matrícula XA-PRO pertenecía a la empresa Jet Pro y provenía del Aeropuerto de Acapulco, en la costa de Guerrero, y se dirigía a Tuluca, donde se tenía programada su llegada a las 12:29 (hora local).

Los informes preliminares indicaron que el piloto llegó a comunicarse con la torre de control para reportar que se estaban desplomando. Apenas unos segundos después ocurrió la colisión que dejó una enorme columna de humo negra que pudo verse a varios kilómetros de distancia.

Al lugar acudieron los cuerpos de emergencia del estado de México y bomberos de Toluca y San Mateo Atenco, quienes tardaron más de dos horas en controlar y sofocar el fuego. En tanto, personal de la Guardia Nacional y la Marina acordonaron la zona y resguardaron el perímetro hasta la llegada de los peritos.

Tras el accidente aéreo, se informó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) se encuentran realizando la investigación correspondiente.