Tragedia en México: se estrelló un jet privado y murieron 10 personas
El avión se desplomó cerca del Aeropuerto de Toluca. Fallecieron los dos pilotos junto a ocho pasajeros, entre ellos, tres menores de edad.
Un jet privado se estrelló el lunes cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, México, provocando la muerte de diez personas, incluyendo el piloto, el copiloto y ocho pasajetos, entre ellos, tres menores de edad.
El accidente aéreo ocurrió ayer a las 12.31 (hora local) en San Pedro Totoltepec, a unos 800 metros de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Toluca Adolfo López Mateos, sobre un galpón y al lado de una cancha de fútbol.
Videos tomados por cámaras de vigilancia muestran al jet privado cayendo en picada y el posterior momento del brutal impacto.
De acuerdo con el plan de vuelo, el jet privado transportaba a ocho pasajeros que identificados como Raúl Gómez Ruiz, de 60 años; Olga Janine Buenfil Cardone, de 60; Gustavo Palomino Olet, de 50; Ilse Liseth Hernández Téllez, de 32, Raúl Gómez Buenfil de 31; y los menores Ximena, Raúl y Natalia de 9, 4 y 2 años, respectivamente.
En tanto, el piloto fue identificado como Juan Carlos Olivares, y el copiloto, Walding Sánchez Manzano.
El avión llegó a impactar contra un taller de mantenimiento de tractocamiones, lo que provocó una explosión y posterior incendio. A su vez, el accidente se produjo cerca de contenedores de diésel y varios tanques de gas, por lo que las autoridades decidieron evacuar cuatro manzanas alrededor del sitio del impacto.
La aeronave modelo Cessna Citation 650, matrícula XA-PRO pertenecía a la empresa Jet Pro y provenía del Aeropuerto de Acapulco, en la costa de Guerrero, y se dirigía a Tuluca, donde se tenía programada su llegada a las 12:29 (hora local).
Los informes preliminares indicaron que el piloto llegó a comunicarse con la torre de control para reportar que se estaban desplomando. Apenas unos segundos después ocurrió la colisión que dejó una enorme columna de humo negra que pudo verse a varios kilómetros de distancia.
Al lugar acudieron los cuerpos de emergencia del estado de México y bomberos de Toluca y San Mateo Atenco, quienes tardaron más de dos horas en controlar y sofocar el fuego. En tanto, personal de la Guardia Nacional y la Marina acordonaron la zona y resguardaron el perímetro hasta la llegada de los peritos.
Tras el accidente aéreo, se informó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) se encuentran realizando la investigación correspondiente.
