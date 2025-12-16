El Turco Mohamed explotó tras el título en México: su fuerte cruce con un periodista

image

En su mensaje, sostuvo que Mohamed había confirmado su pérdida de ética y moral, tanto por la decisión con el arquero como por la manera en la que lo enfrentó personalmente. “Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral… Lo hizo con su decisión de ‘castigar’ a Hugo González y lo vuelve a hacer, cuando con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy ‘una mierda’ y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mí a la mierda… Gran entrenador, sí y, tan primitivo como un ‘barra brava’”, escribió.

Así, un título histórico para Toluca terminó quedando marcado por una polémica que volvió a poner al Turco Mohamed en el centro de la escena mediática mexicana, no solo por su éxito deportivo, sino también por su temperamento explosivo.