El Turco Mohamed explotó tras el título en México: su fuerte cruce con un periodista
El entrenador argentino de Toluca respondió con dureza a las críticas de David Faitelson luego de consagrarse campeón de la Liga MX.
La consagración de Antonio Mohamed como campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el Deportivo Toluca no estuvo acompañada únicamente por festejos. En medio de la celebración tras vencer a Tigres UANL en una final definida por penales, el entrenador argentino quedó envuelto en una fuerte polémica con el periodista mexicano David Faitelson, a quien enfrentó públicamente luego de sentirse agraviado por comentarios realizados antes del partido decisivo.
El conflicto se originó en la previa de la final de vuelta, cuando Faitelson cuestionó una decisión deportiva del Turco vinculada al arco del Toluca. El periodista sostuvo que Mohamed había “castigado” a Hugo González, arquero titular durante toda la Liguilla, al dejarlo fuera del once inicial en el encuentro decisivo y optar por Luis Manuel García. La acusación no solo apuntó a una cuestión futbolística, sino que puso en duda la ética y la moral del entrenador argentino, algo que encendió su reacción.
Molesto por lo que consideró una falta de respeto y una acusación grave, Mohamed decidió responder una vez consumada la consagración. Aprovechando la presencia del equipo periodístico del mismo canal en el campo de juego, el DT se acercó y lanzó declaraciones explosivas, fiel a su estilo frontal.
“Quiero aclarar una cosa con Faitelson. Estuvo muy desubicado. Es una mierda. En serio te digo. Habló de mi ética y de mi moral por el cambio que hice con el arquero. Lo dijo antes de la transmisión, yo estaba en el vestidor. Entonces que baje y que me lo venga a decir a ver si tiene huevos. Que se vaya a la c… de su madre. Chau”, disparó ante las cámaras.
El episodio no terminó allí. Minutos más tarde, en la zona de vestuarios del Estadio Nemesio Diez, ambos protagonistas se cruzaron cara a cara. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron un intercambio breve, que parecía apuntar a aclarar lo sucedido, aunque lejos estuvo de calmar las aguas por completo. Horas después, Faitelson dio su versión a través de su cuenta de Twitter y volvió a cargar contra el entrenador.
En su mensaje, sostuvo que Mohamed había confirmado su pérdida de ética y moral, tanto por la decisión con el arquero como por la manera en la que lo enfrentó personalmente. “Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral… Lo hizo con su decisión de ‘castigar’ a Hugo González y lo vuelve a hacer, cuando con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy ‘una mierda’ y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mí a la mierda… Gran entrenador, sí y, tan primitivo como un ‘barra brava’”, escribió.
Así, un título histórico para Toluca terminó quedando marcado por una polémica que volvió a poner al Turco Mohamed en el centro de la escena mediática mexicana, no solo por su éxito deportivo, sino también por su temperamento explosivo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario