Cuarto año de caída: las jugueterías anuncian una nueva merma en las ventas por el Día del Niño
El sector anticipa una caída por cuarto año consecutivo. La reconfiguración del consumo y el auge de plataformas internacionales golpean fuerte a las jugueterías tradicionales.
Este domingo 16 de agosto se celebra el Día del Niño en Argentina, una fecha que este año adquiere un atractivo adicional: coincide con el feriado del lunes 17 por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, formando un fin de semana largo de tres días . La celebración, que desde 2025 pasó del segundo al tercer domingo de agosto mediante el Decreto 562/2025, moviliza tanto a familias como a comerciantes en todo el país .
Sin embargo, el panorama para el sector juguetero no es alentador. Desde la Cámara Argentina del Juguete (CAJ) advirtieron que las ventas no superarán las de 2025, lo que marcaría el cuarto descenso anual consecutivo. Julián Benítez, vocero de la entidad, señaló que los productos más vendidos rondan los $25.000, mientras que los artículos de alta gama pueden alcanzar los $50.000 por unidad . En el primer semestre de 2026, el sector ya registraba una caída del 10% en sus ventas .
Para incentivar las compras, comercios, supermercados y bancos ofrecen promociones con descuentos de hasta el 40% y financiación en cuotas . Según datos de Tiendanube, en los 15 días previos a la fecha las compras en tiendas de juguetes crecieron 49%, con un ticket promedio de $78.843 en el canal online .
Los juguetes más buscados este año incluyen didácticos, juegos de mesa, bloques de construcción y productos sensoriales como squishies y fidgets, que se suman como tendencia viral . La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) impulsa además la campaña #QueremosJuguetes, que reivindica el valor del juego físico frente a las pantallas .
A pesar del contexto adverso, Benítez destacó que el juguete conserva un lugar especial en el presupuesto familiar: "el papá y la mamá quizá no se compra algo para comer, pero el juguetito chiquitito se lo va a comprar". Eso explica que los tickets se mantengan bajos, aunque esa dinámica no alcanza para mover la aguja de los importadores, que requieren volúmenes de facturación mucho mayores. El ejecutivo también remarcó que la incertidumbre crece por la dificultad para medir el impacto real del canal "puerta a puerta", ya que muchos consumidores con poder adquisitivo optan por comprar juguetes en plataformas internacionales y eso distorsiona las estadísticas tradicionales del sector.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario