Cuarto año de caída: las jugueterías anuncian una nueva merma en las ventas por el Día del Niño

A pesar del contexto adverso, Benítez destacó que el juguete conserva un lugar especial en el presupuesto familiar: "el papá y la mamá quizá no se compra algo para comer, pero el juguetito chiquitito se lo va a comprar". Eso explica que los tickets se mantengan bajos, aunque esa dinámica no alcanza para mover la aguja de los importadores, que requieren volúmenes de facturación mucho mayores. El ejecutivo también remarcó que la incertidumbre crece por la dificultad para medir el impacto real del canal "puerta a puerta", ya que muchos consumidores con poder adquisitivo optan por comprar juguetes en plataformas internacionales y eso distorsiona las estadísticas tradicionales del sector.