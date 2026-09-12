Nueva York: recrearon con Inteligencia Artificial cómo fue el atentado a las Torres Gemelas
El secuestro de aviones de línea que derrumbaron el World Trade Center neoyorkino e impactaron en el Pentágono de Washington, fue el mayor ataque terrorista que sufrió Estados Unidos en su historia.
El 11 de septiembre de 2001 fue una bisagra para el nuevo siglo. Los atentados en Nueva York y Washington, que dejaron miles de víctimas, fueron el mayor ataque terrorista que Estados Unidos sufrió en su territorio. Pero a la vez, la tecnología permitió, también como nunca antes, ver el terror al instante. Las imágenes de un segundo avión de línea secuestrado por terroristas suicidas que impactó sobre una de las Torres Gemelas son uno de los documentos fílmicos transmitidos en vivo, que marcaron la época.
Este viernes, a 25 años del atentado, se viralizó un video creado con Inteligencia Artificial que muestra como sucedió el ataque en el que murieron 2.753 personas en el complejo del World Trade Center.
En el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, murieron 184 personas. Entre ellas había pasajeros y tripulantes del vuelo 77 de American Airlines, además de personas que se encontraban en el edificio cuando el avión se estrelló.
Cómo fueron los atentados del 11-S
Diecinueve miembros de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones aquel día casi sin nubes de 2001.
Dos aparatos se estrellaron contra el World Trade Center, provocando el derrumbe de los emblemáticos edificios de 110 pisos.
Un tercer avión impactó contra el Pentágono, mientras que un cuarto aparato —que aparentemente tenía como objetivo el Capitolio estadounidense o la Casa Blanca— se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros se enfrentaran a los secuestradores.
El cuarto avión era el vuelo 93 de United Airlines. Tras un enfrentamiento entre los pasajeros y los secuestradores, la aeronave cayó en un campo de Pensilvania y murieron sus 40 pasajeros y tripulantes. El avión no llegó a su destino previsto.
En la lista están incluidos 343 bomberos y paramédicos del FDNY y 23 policías del NYPD, además de otros agentes y trabajadores de emergencia.
El juicio de Jalid Sheikh Mohammed, presunto cerebro de los atentados y uno de los principales lugartenientes del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden (que fue abatido por Estados Unidos en 2011), fue programado recientemente para junio de 2028 en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Lleva detenido allí 20 años.
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