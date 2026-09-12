Nueva York: recrearon con Inteligencia Artificial cómo fue el atentado a las Torres Gemelas

Un tercer avión impactó contra el Pentágono, mientras que un cuarto aparato —que aparentemente tenía como objetivo el Capitolio estadounidense o la Casa Blanca— se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros se enfrentaran a los secuestradores.

El cuarto avión era el vuelo 93 de United Airlines. Tras un enfrentamiento entre los pasajeros y los secuestradores, la aeronave cayó en un campo de Pensilvania y murieron sus 40 pasajeros y tripulantes. El avión no llegó a su destino previsto.

En la lista están incluidos 343 bomberos y paramédicos del FDNY y 23 policías del NYPD, además de otros agentes y trabajadores de emergencia.

El juicio de Jalid Sheikh Mohammed, presunto cerebro de los atentados y uno de los principales lugartenientes del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden (que fue abatido por Estados Unidos en 2011), fue programado recientemente para junio de 2028 en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Lleva detenido allí 20 años.