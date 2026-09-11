Pablo Quirno recordó el 11-S y reveló un secreto desconocido de su pasado

La labor de Pablo Quirno en la Cruz Roja y la Zona Cero

En la época en la que ocurrieron los ataques terroristas perpetrados por Al Qaeda, el economista se encontraba radicado en la ciudad norteamericana desarrollando su exitosa carrera profesional como directivo para J.P. Morgan. Ante la enorme magnitud de la tragedia, decidió sumarse a los equipos de asistencia: