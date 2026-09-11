Pablo Quirno recordó el 11-S y reveló un secreto desconocido de su pasado
A 25 años del atentado a las Torres Gemelas, Pablo Quirno compartió su credencial de voluntario. El funcionario viajó a Ushuaia por la base naval.
El canciller Pablo Quirno, rememoró su impactante vivencia personal durante los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. A través de sus redes sociales oficiales, el funcionario publicó una histórica credencial que certifica su valioso rol asistencial como voluntario en la ciudad de Nueva York.
La labor de Pablo Quirno en la Cruz Roja y la Zona Cero
En la época en la que ocurrieron los ataques terroristas perpetrados por Al Qaeda, el economista se encontraba radicado en la ciudad norteamericana desarrollando su exitosa carrera profesional como directivo para J.P. Morgan. Ante la enorme magnitud de la tragedia, decidió sumarse a los equipos de asistencia:
- Se desempeñó como voluntario de la Cruz Roja estadounidense, obteniendo una identificación oficial bajo la leyenda "NYC Incident Response".
- Este documento, que tenía fecha de vencimiento fijada para el 27 de octubre de 2001, le otorgaba "Full Access" a la Ground Zero, el área devastada por el colapso de los gigantescos edificios del World Trade Center.
- En el marco del 25° aniversario, el funcionario publicó la imagen de su antigua credencial en la plataforma X acompañada de un contundente y sentido mensaje: "Never forget (nunca olvides). 25 años".
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Viaje estratégico a Ushuaia por la Base Naval Integrada
Lejos de detener su agenda oficial, el canciller emprendió un importante viaje hacia la provincia de Tierra del Fuego junto al ministro de Defensa, Carlos Presti, para acelerar la construcción de la Base Naval Integrada. Este proyecto de infraestructura es considerado vital para los intereses geopolíticos del país.
- La ambiciosa obra demandaría una millonaria inversión estimada entre 400 y 500 millones de dólares para reforzar la soberanía en el Atlántico Sur y potenciar la proyección antártica.
- La comitiva oficial, que partió desde Aeroparque a bordo de un avión de la Fuerza Aérea, está integrada por las máximas autoridades de la Armada, el Estado Mayor Conjunto y diversos legisladores nacionales del oficialismo.
- Las autoridades tienen programada una extensa recorrida técnica por las instalaciones y un encuentro formal con el gobernador fueguino, Gustavo Melella, marcando una importante cumbre política con el objetivo de reactivar definitivamente los trabajos iniciados en 2022.
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