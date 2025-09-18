Nueva York: tiene 95 años y la acusan por el asesinato de su compañera de cuarto en el geriátrico

El 14 de septiembre un asistente de Enfermería entró al cuarto de las mujeres y se encontró con Smirnova, que insistía con lavarse las manos en el baño pero tenía manchas de sangre en el camisón y las piernas.

"Había una silla de ruedas en el cuarto cuyos apoyapies habían sido desmontados. Uno de los pedales estaba en el piso en la habitación y estaba cubierto de sangre. El otro había sido arrojado por la ventana y estaba en el suelo, abajo", describió el fiscal.

Con las fotos de la escena del crimen frente al juez Orville Reynolds, Rottenberg imputó a Smirnova por "homicidio en segundo grado y tenencia ilegal de un arma en cuarto grado", informó el sitio The New York Post.

Para las 20.55 del domingo Kravtsov dormía en su cama, pero una hora más tarde, cuando la persona de Enfermería volvió a pasar por el cuarto se encontró con la escena del crimen y pidió ayuda de inmediato: la víctima aún vivía.

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital local, pero para las 5.30 del lunes había fallecido.

Ahora, Smirnova se encuentra detenida en el la cárcel del Hospital Bellevue de Nueva York, a la espera de que este viernes continue el proceso legal en su contra.