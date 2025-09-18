Nueva York: tiene 95 años y la acusan por el asesinato de su compañera de cuarto en el geriátrico
La víctima, de 89 años, murió tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Las dos mujeres compartieron habitación apenas dos días.
Una mujer de 95 años con demencia senil fue imputada el miércoles de esta semana por el asesinato de su compañera de cuarto en un geriatrico de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. La víctima fue identificada como Nina Kravtsov, de 89 años, una sobreviviente del Holocausto originaria de Ucrania que había migrado a los Estados Unidos a los 5, después de la Segunda Guerra Mundial.
A los 18 Kravtsov fue madre de Lucy, su única hija, a quien crió a solas en los Estados Unidos tras haber perdido a toda su familia en Europa. "Se sacrificó mucho por mí, era una madre muy dedicada", expresó la mujer.
Kravstov murió el lunes pasado, menos de 12 horas después de recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente, que el fiscal de Brooklyn, Ari Rottenberg, consideró que podría haber sido el apoyapies de la silla de ruedas de su compañera de cuarto, Galina Smirnova.
Smirnova, de 95 años, padece demencia senil y desde el viernes anterior residía en el Centro de Rehabilitación y Geriátrico Seagate, ubicado en Coney Island, donde compartía cuarto con la víctima.
El 14 de septiembre un asistente de Enfermería entró al cuarto de las mujeres y se encontró con Smirnova, que insistía con lavarse las manos en el baño pero tenía manchas de sangre en el camisón y las piernas.
"Había una silla de ruedas en el cuarto cuyos apoyapies habían sido desmontados. Uno de los pedales estaba en el piso en la habitación y estaba cubierto de sangre. El otro había sido arrojado por la ventana y estaba en el suelo, abajo", describió el fiscal.
Con las fotos de la escena del crimen frente al juez Orville Reynolds, Rottenberg imputó a Smirnova por "homicidio en segundo grado y tenencia ilegal de un arma en cuarto grado", informó el sitio The New York Post.
Para las 20.55 del domingo Kravtsov dormía en su cama, pero una hora más tarde, cuando la persona de Enfermería volvió a pasar por el cuarto se encontró con la escena del crimen y pidió ayuda de inmediato: la víctima aún vivía.
La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital local, pero para las 5.30 del lunes había fallecido.
Ahora, Smirnova se encuentra detenida en el la cárcel del Hospital Bellevue de Nueva York, a la espera de que este viernes continue el proceso legal en su contra.
