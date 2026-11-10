Nuevas fotos y videos de la bóveda que Santiago Peña tiene en su mansión y no logran abrir
La Justicia paraguaya allanó la casa del expresidente Santiago Peña, destituido tras la quiebra de ueno bank. El misterio de la puerta blindada.
El colapso financiero de ueno bank, que derivó en un abrupto juicio político y la destitución del presidente Santiago Peña, sigue sumando capítulos oscuros en Paraguay. Mientras más de un millón de ahorristas esperan recuperar su dinero, la Justicia allanó la mansión de verano del exmandatario y se topó con un verdadero misterio blindado.
La bóveda "Nivel 7" en la mansión de Santiago Peña
Durante las últimas horas, una comitiva del Departamento de Crimen Organizado se trasladó a la lujosa residencia ubicada en Ciervo Cuá (San Bernardino), a 40 kilómetros de Asunción, con el objetivo de inspeccionar la propiedad. Durante el operativo, los investigadores descubrieron una cámara oculta detrás de una pared.
Sin embargo, el avance judicial se vio frustrado. Una vez dentro de la cámara, los fiscales se encontraron con una segunda puerta completamente blindada que cuenta con tecnología de aparente origen israelí. Según los reportes, este sofisticado acceso, calificado como "Nivel 7", requiere sortear tres barreras simultáneas: reconocimiento de iris, ingreso de código numérico y verificación por huella dactilar.
Las autoridades descartaron el uso de explosivos para no dañar la estructura de la vivienda, por lo que el contenido de la caja fuerte sigue siendo una gran incógnita. "Algo tan celosamente guardado debería ser revelador", confesó uno de los investigadores al diario El Nacional.
El escándalo de ueno bank y el destino de los fondos
En paralelo a la investigación en la mansión de San Bernardino, la fiscalía había allanado previamente otras dos residencias del exmandatario. En una de ellas, Peña (actualmente en prisión preventiva) colaboró entregando las llaves de otra bóveda, la cual se encontraba completamente vacía al momento de ser abierta.
Las sospechas de los investigadores apuntan al desvío internacional de fondos y al vínculo directo de la familia presidencial con el banco digital, que manejaba depósitos por 2.800 millones de dólares, incluyendo masivos fondos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS).
En un intento por rastrear el dinero desaparecido, la fiscalía paraguaya ya solicitó asistencia internacional al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a las autoridades de Luxemburgo y Argentina. El objetivo principal es localizar y congelar criptoactivos y bienes en el exterior que permitan indemnizar a las víctimas del mayor escándalo financiero y político en la historia reciente de Paraguay.
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