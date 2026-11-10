Nuevas fotos y videos de la bóveda que Santiago Peña tiene en su mansión y no logran abrir

Las sospechas de los investigadores apuntan al desvío internacional de fondos y al vínculo directo de la familia presidencial con el banco digital, que manejaba depósitos por 2.800 millones de dólares, incluyendo masivos fondos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS).

En un intento por rastrear el dinero desaparecido, la fiscalía paraguaya ya solicitó asistencia internacional al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a las autoridades de Luxemburgo y Argentina. El objetivo principal es localizar y congelar criptoactivos y bienes en el exterior que permitan indemnizar a las víctimas del mayor escándalo financiero y político en la historia reciente de Paraguay.