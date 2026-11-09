Cómo es la bóveda secreta encontrada en la casa de Santiago Peña y cuáles son las opciones para abrirla

Los caminos de la fiscalía para acceder al habitáculo

Frente al bloqueo de la puerta de seguridad, el Ministerio Público de Paraguay analiza distintas alternativas para vulnerar el sistema de cierre sin alterar las pruebas. Las opciones técnicas que evalúan las fuerzas de seguridad van desde la utilización de maquinaria pesada de corte e hidráulica hasta la posibilidad de ejecutar una detonación controlada sobre la estructura, además de citar a allegados del exmandatario por si disponen de los códigos de acceso.