Cómo es la bóveda secreta encontrada en la casa de Santiago Peña y cuáles son las opciones para abrirla
La estructura blindada fue descubierta tras una pared falsa en la propiedad del expresidente paraguayo en San Bernardino.
Una investigación judicial que sacude a Paraguay sumó un giro clave este lunes. Durante los allanamientos realizados tras la destitución y detención del expresidente Santiago Peña, los fiscales de la causa descubrieron un compartimiento de alta seguridad oculto detrás de una pared falsa en su residencia de verano en San Bernardino.
El hallazgo se produjo durante la inspección del inmueble ubicado en el sector de Ciervo Cuá. Los peritos lograron atravesar un primer cerramiento, pero se toparon con una segunda puerta blindada equipada con un complejo sistema de seguridad, con tecnología de cierre biométrico de alta precisión, que impidió el acceso inmediato de los investigadores al interior de la cámara.
Los caminos de la fiscalía para acceder al habitáculo
Frente al bloqueo de la puerta de seguridad, el Ministerio Público de Paraguay analiza distintas alternativas para vulnerar el sistema de cierre sin alterar las pruebas. Las opciones técnicas que evalúan las fuerzas de seguridad van desde la utilización de maquinaria pesada de corte e hidráulica hasta la posibilidad de ejecutar una detonación controlada sobre la estructura, además de citar a allegados del exmandatario por si disponen de los códigos de acceso.
El procedimiento forma parte de las actuaciones judiciales en torno al colapso de ueno Bank, expediente que desencadenó el juicio político y la destitución de Peña, hoy bajo prisión preventiva en un recinto militar. La apertura de este compartimiento secreto resulta prioritaria para los peritos, que buscan determinar si allí se resguardan documentación contable o fondos vinculados a la causa.
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