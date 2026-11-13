Matías Dituro, arquero argentino del Elche, sufrió un violento robo en su casa de España

"Lo material se puede recuperar, la tranquilidad y la sensación de seguridad en nuestro hogar no será tan fácil", expresó el futbolista, que también agradeció la intervención del vecino que advirtió lo que estaba pasando. Pese al difícil momento, Dituro y su familia se encuentran bien. Además, el Elche se comunicó con el guardameta para expresarle su apoyo y confirmó que se entrenó con normalidad junto al resto del plantel.

Quién es Matías Dituro, el arquero argentino del Elche

Matías Dituro tiene 39 años, nació en Bigand, Santa Fe, y desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol sudamericano. Actualmente defiende el arco del Elche, equipo que compite en la Primera División de España.

A lo largo de su trayectoria pasó por distintos clubes de la región y tuvo una etapa destacada en Universidad Católica de Chile, donde consiguió cuatro títulos de Primera División y dos Supercopas. También jugó en Deportes Antofagasta y tuvo una experiencia en el fútbol turco antes de llegar al conjunto español. Ahora, el arquero argentino y su familia atraviesan las consecuencias de un asalto que pudo haber terminado de una manera mucho más grave.