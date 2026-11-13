Matías Dituro, arquero argentino del Elche, sufrió un violento robo en su casa de España
Tres delincuentes encapuchados ingresaron a la vivienda del futbolista mientras su familia estaba afuera.
Matías Dituro, arquero argentino del Elche de España, fue víctima de un violento asalto en su casa. Tres delincuentes encapuchados ingresaron a la propiedad para robar y el futbolista llegó al domicilio junto a sus dos hijos cuando los ladrones todavía estaban adentro. Un llamado de su esposa y la intervención de un vecino evitaron que ingresaran a la vivienda.
El episodio ocurrió el jueves por la noche, alrededor de las 20.45, en una localidad cercana a Elche. Según contó el propio guardameta, los asaltantes irrumpieron en la propiedad con herramientas, mientras un cuarto integrante del grupo permanecía en el exterior para vigilar y alertar ante cualquier movimiento.
La situación estuvo a punto de volverse todavía más dramática cuando Dituro llegó en su vehículo con sus hijos de 6 y 8 años. Eran apenas las 20.49, cuatro minutos después del comienzo del robo. En ese momento, su esposa lo llamó para advertirle lo que estaba sucediendo. Un vecino también había detectado movimientos sospechosos y comprobado mediante sus cámaras que había delincuentes en la casa.
Gracias a esas advertencias, el arquero y los chicos no llegaron a ingresar. Sin embargo, el miedo que atravesaron quedó reflejado en el relato del futbolista. "Mis hijos rompieron a llorar, suplicándome que no me bajara del coche y que nos fuéramos de allí. Fueron unos minutos de auténtico terror que nunca olvidaremos", contó Dituro a través de sus redes sociales.
El mensaje de Matías Dituro tras el robo en su casa
El arquero decidió hacer público lo sucedido para contar lo que había vivido su familia y alertar a los vecinos de la zona. Según explicó, los delincuentes escaparon después de llevarse distintas pertenencias y dejar la vivienda destrozada.
"Lo material se puede recuperar, la tranquilidad y la sensación de seguridad en nuestro hogar no será tan fácil", expresó el futbolista, que también agradeció la intervención del vecino que advirtió lo que estaba pasando. Pese al difícil momento, Dituro y su familia se encuentran bien. Además, el Elche se comunicó con el guardameta para expresarle su apoyo y confirmó que se entrenó con normalidad junto al resto del plantel.
Quién es Matías Dituro, el arquero argentino del Elche
Matías Dituro tiene 39 años, nació en Bigand, Santa Fe, y desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol sudamericano. Actualmente defiende el arco del Elche, equipo que compite en la Primera División de España.
A lo largo de su trayectoria pasó por distintos clubes de la región y tuvo una etapa destacada en Universidad Católica de Chile, donde consiguió cuatro títulos de Primera División y dos Supercopas. También jugó en Deportes Antofagasta y tuvo una experiencia en el fútbol turco antes de llegar al conjunto español. Ahora, el arquero argentino y su familia atraviesan las consecuencias de un asalto que pudo haber terminado de una manera mucho más grave.
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