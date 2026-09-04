El Gobierno avaló el Decreto Nº2475/24 y tenés feriado con fin de semana largo si tu DNI tiene este domicilio

Por este significativo acontecimiento histórico, se han programado diversas actividades conmemorativas y grandes festejos oficiales que se llevarán a cabo durante los días 7 y 8 de septiembre. Gracias a esta esperada resolución, quienes tengan su DNI con domicilio registrado en dicha jurisdicción podrán empalmar las jornadas festivas con su descanso habitual, configurando un espectacular fin de semana largo.