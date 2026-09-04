El Gobierno avaló el Decreto Nº2475/24 y tenés feriado con fin de semana largo si tu DNI tiene este domicilio
Una nueva resolución municipal confirma un feriado local que permitirá disfrutar de un espectacular fin de semana largo para los habitantes de esta localidad.
A través de una reciente normativa municipal, las autoridades confirmaron la aprobación de un nuevo feriado que beneficiará directamente a miles de vecinos. Esta medida excepcional permitirá que los ciudadanos de una localidad bonaerense puedan disfrutar de un merecido fin de semana largo lleno de importantes celebraciones comunitarias.
A quiénes beneficia este feriado y por qué se celebra en Colonia Seré
De acuerdo con lo establecido oficialmente en el Decreto Nº 2475/24, la Intendencia del partido de Carlos Tejedor declaró de Interés Público y Municipal el 121° Aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Seré.
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Por este significativo acontecimiento histórico, se han programado diversas actividades conmemorativas y grandes festejos oficiales que se llevarán a cabo durante los días 7 y 8 de septiembre. Gracias a esta esperada resolución, quienes tengan su DNI con domicilio registrado en dicha jurisdicción podrán empalmar las jornadas festivas con su descanso habitual, configurando un espectacular fin de semana largo.
El documento administrativo también autoriza la imputación de los gastos correspondientes dentro del presupuesto vigente para garantizar el correcto desarrollo de todos los eventos, asegurando que la comunidad pueda disfrutar plenamente y festejar un nuevo año de historia local.
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