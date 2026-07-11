Ola de calor en París: cerraron las visitas a la Torre Eiffel y museos
Los termómetros rozan 40 grados en París. La Torre Eiffel y los museos emblemáticos adelantaron cierres y reembolsaron entradas.
La Torre Eiffel y museos como el Louvre y el Orsay acortan su horario durante este fin de semana para mitigar los efectos de las altas temperaturas que azotan Francia, según comunicaron este sábado (11.07.2026) los gestores de los recintos.
La Torre Eiffel cierra excepcionalmente a las 16:00 horas tanto el sábado como el domingo, muy lejos de su cierre habitual de las 00:45, tal como indica el sitio web del monumento. La última admisión posible se fija a las 12:15, y los restaurantes de la torre dejan de recibir comensales a las 13:30.
Quienes posean boletos para acceder por las escaleras desde las 12:00 o por ascensor desde las 12:30 reciben el reembolso automático del importe pagado. La organización recomienda a los visitantes protegerse del sol, beber agua con frecuencia y usar los puntos de agua instalados en las entradas de la torre.
Museos más concurridos
El Museo del Louvre también cierra antes de lo habitual, a las 16:00 horas, con último ingreso a las 14:00, y esta modificación rige hasta el lunes inclusive. El museo más visitado del mundo aconseja a los asistentes moderar el ritmo del recorrido para reducir el impacto del calor y recuerda que la reserva previa de entradas resulta obligatoria.
Al otro lado del Sena, el cercano Museo de Orsay adelanta su cierre a las 17:00 horas desde este sábado y hasta el miércoles 15 de julio. La última entrada ocurre a las 16:00, y las salas de exposiciones cierran media hora más tarde. El museo devuelve automáticamente el dinero de las entradas adquiridas para visitas programadas después de las 15:30.
Estas acciones se inscriben en el segundo episodio de calor extremo que atraviesa Francia, con temperaturas próximas a los 40 grados en muchas regiones y alertas meteorológicas rojas y naranjas activadas en gran parte del país.
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