Ola de calor en París: cerraron las visitas a la Torre Eiffel y museos

Museos más concurridos

El Museo del Louvre también cierra antes de lo habitual, a las 16:00 horas, con último ingreso a las 14:00, y esta modificación rige hasta el lunes inclusive. El museo más visitado del mundo aconseja a los asistentes moderar el ritmo del recorrido para reducir el impacto del calor y recuerda que la reserva previa de entradas resulta obligatoria.