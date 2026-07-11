Ucrania atacó 21 embarcaciones petroleras rusas de la "flota fantasma" en el mar de Azov

"Cuatro unidades navales de distinto tipo fueron impactadas en la bahía de Taganrog, una de ellas un buque cisterna con metanol a bordo. Lamentablemente, un marinero del buque técnico falleció, pero no hubo más decesos", manifestó Sliusar, quien añadió que las naves sufrieron averías de diversa consideración, pero que "no hay riesgo de contaminación por metanol".

El funcionario ruso también informó que las fuerzas ucranianas habrían empleado al menos 15 aparatos no tripulados en el ataque, de los cuales "más de 15 fueron derribados durante el operativo de defensa aérea". Según su relato, la ciudad de Taganrog y los distritos de Azov y Neklinovski fueron los principales puntos afectados por la incursión.

Paralelamente, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, instruyó a sus Fuerzas Armadas a concentrar los próximos golpes sobre las refinerías de petróleo en territorio ruso, en un contexto de creciente escasez de combustible que ya genera malestar entre la población. En ese sentido, en las últimas jornadas se han difundido imágenes de extensas colas de vehículos en estaciones de servicio e incluso algunos episodios de enfrentamientos entre ciudadanos.

Zelenski sostuvo que la penuria de carburantes en Rusia "se profundiza" a raíz de la negativa del presidente Vladimir Putin a poner fin a la guerra, y advirtió que los ataques de profundidad ejecutados en las últimas semanas proseguirán. Como parte de esa estrategia, anunció la conformación de un "comando especial" para coordinar esas operaciones.