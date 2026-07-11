Ucrania atacó 21 embarcaciones petroleras rusas de la "flota fantasma" en el mar de Azov
La "flota fantasma" o "flota en la sombra" es un conjunto de barcos, muchos viejos y sin mantenimiento, que Rusia utiliza para transportar petróleo burlando sanciones internacionales.
Según el parte oficial del Estado Mayor de Ucrania, los blancos alcanzados incluyen 21 buques cisterna y cuatro remolcadores, todos ellos señalados como integrantes de la denominada "flota sombra", un entramado naval que Moscú utiliza para sortear las restricciones comerciales impuestas por la comunidad internacional.
El comunicado castrense agregó que también fueron atacados dos cargueros de seco y una draga, embarcaciones que, de acuerdo con la inteligencia ucraniana, eran empleadas para tareas de respaldo logístico militar, transporte de cargamento y mantenimiento de la operatividad de las instalaciones portuarias.
En estos momentos, el Estado Mayor se encuentra evaluando la magnitud de los perjuicios ocasionados en los objetivos golpeados.
Por su parte, las autoridades rusas, hasta ahora, solo confirmaron oficialmente un saldo de un fallecido y varios heridos como consecuencia de una ofensiva con drones contra cuatro naves rusas ancladas en la bahía de Taganrog, en el sur de Rusia, muy próxima al límite territorial con Ucrania.
El gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, precisó que "un tripulante de una de las embarcaciones perdió la vida y no se registraron otras víctimas fatales". Asimismo, detalló que entre los blancos alcanzados en esa ensenada se encontraba un tanquero que trasportaba metanol, aunque descartó cualquier peligro de derrame o fuga de la sustancia química.
"Cuatro unidades navales de distinto tipo fueron impactadas en la bahía de Taganrog, una de ellas un buque cisterna con metanol a bordo. Lamentablemente, un marinero del buque técnico falleció, pero no hubo más decesos", manifestó Sliusar, quien añadió que las naves sufrieron averías de diversa consideración, pero que "no hay riesgo de contaminación por metanol".
El funcionario ruso también informó que las fuerzas ucranianas habrían empleado al menos 15 aparatos no tripulados en el ataque, de los cuales "más de 15 fueron derribados durante el operativo de defensa aérea". Según su relato, la ciudad de Taganrog y los distritos de Azov y Neklinovski fueron los principales puntos afectados por la incursión.
Paralelamente, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, instruyó a sus Fuerzas Armadas a concentrar los próximos golpes sobre las refinerías de petróleo en territorio ruso, en un contexto de creciente escasez de combustible que ya genera malestar entre la población. En ese sentido, en las últimas jornadas se han difundido imágenes de extensas colas de vehículos en estaciones de servicio e incluso algunos episodios de enfrentamientos entre ciudadanos.
Zelenski sostuvo que la penuria de carburantes en Rusia "se profundiza" a raíz de la negativa del presidente Vladimir Putin a poner fin a la guerra, y advirtió que los ataques de profundidad ejecutados en las últimas semanas proseguirán. Como parte de esa estrategia, anunció la conformación de un "comando especial" para coordinar esas operaciones.
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