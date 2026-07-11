El rey Carlos III del Reino Unido se reencontró con sus nietos y Meghan Markle en una reunión privada

En el último encuentro entre padre e hijo el pasado mes de septiembre, Enrique de Inglaterra le entregó al monarca una imagen enmarcada de los dos pequeños, en la que no aparecía ni él ni su esposa. Una información que tampoco debió ver la luz, pero que una de las partes hizo pública, tensionando así otra vez la situación. Sí, queda claro que la relación entre el duque de Sussex y Carlos III está en un buen momento, pese a lo ocurrido en la última semana. Según se hizo público, el rey ofreció a su hijo pequeño una de las residencias reales durante su visita de cinco días al Reino Unido. Al no responder a esa invitación a tiempo, esta se le retiró, a pesar de que él ya aceptó quedarse en las estancias privadas del palacio de Buckingham. Ni siquiera este pequeño malentendido truncó los planes de un encuentro con el que se confirma el acercamiento definitivo entre las partes. Una fuente cercana a los duques de Sussex reveló a HELLO! que Archie y Lilibet desconocen su estatus de royals y no saben que su abuelo es el rey Carlos III, pero que estaban entusiasmados con la idea de conocer a su abuelo. En su último encuentro, tenían tres y un año, respectivamente.