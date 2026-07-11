El rey Carlos III del Reino Unido se reencontró con sus nietos y Meghan Markle en una reunión privada
El palacio de Buckingham confirmó que el encuentro se produjo este viernes en Highgrove House, pero que no se compartirán más detalles ni imágenes del momento.
Tuvieron que pasar cuatro años, concretamente 49 meses, para que el rey Carlos III volviera a ver a sus nietos: Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco. Ese último encuentro se produjo en un momento familiar muy diferente al de ahora: la celebración, en junio de 2022, del Jubileo de Platino de la reina Isabel II, quien falleció tres meses después. Aquella visita ya dejaba entrever un cambio de posición respecto a los duques de Sussex: apenas tuvieron protagonismo —ni siquiera salieron al balcón en la tradicional fotografía— y mantuvieron un perfil bajo y alejado del foco. Todo lo contrario a lo que ocurrió unos meses después, con el lanzamiento de la serie documental Enrique y Meghan y la publicación de las memorias del príncipe, En la sombra, donde ambos señalaron y criticaron actitudes de la familia real británica. Esa fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los Windsor, tras la que decidieron cortar lazos con los duques.
Y los más afectados de esta guerra fueron precisamente Archie y Lilibet, que crecieron lejos de su familia. Aunque en un principio parecía que se trataba de una situación sin retorno, tanto el monarca como su hijo pequeño intentaron tender puentes —al menos entre ellos— para aliviar la tensión y acercar posturas por los pequeños. Desde hacía días se barajaba la posibilidad de que Enrique de Inglaterra, de visita en el Reino Unido, y el rey Carlos III liberasen un hueco en su agenda para tener una reunión privada, junto a Meghan Markle y sus dos hijos. Pero el pasado fin de semana, el matrimonio anunció a través de sus representantes que finalmente solo viajaría el príncipe por temas de seguridad. En los últimos días, se hizo pública la noticia de que la duquesa de Sussex sí viajaría de manera inminente, pero que se trataría de una visita de carácter privado y sin apariciones públicas. Dicho y hecho. En la tarde de este viernes 10 de julio, el palacio de Buckingham confirmó lo que era un secreto a voces: el rey Carlos III volvió a estar con sus nietos.
Poco más se sabe, por el momento, de lo que ocurrió. Lo que sí se sabe es que la cita tuvo lugar en la residencia favorita del monarca, Highgrove House, en Gloucestershire, y que también estuvo presente la reina Camila. El equipo de comunicación de palacio ya avisó de que la única información que podían compartir era que el reencuentro se produjo, pero que no iba a haber más declaraciones ni se iban a distribuir imágenes del mismo. Cabe recordar, además, que los duques de Sussex decidieron no mostrar públicamente a sus dos hijos, quienes ocupan el sexto y séptimo puesto en la línea de sucesión al trono británico. Las imágenes recientes que se tienen de ellos son de espalda o con su rostro tapado.
En el último encuentro entre padre e hijo el pasado mes de septiembre, Enrique de Inglaterra le entregó al monarca una imagen enmarcada de los dos pequeños, en la que no aparecía ni él ni su esposa. Una información que tampoco debió ver la luz, pero que una de las partes hizo pública, tensionando así otra vez la situación. Sí, queda claro que la relación entre el duque de Sussex y Carlos III está en un buen momento, pese a lo ocurrido en la última semana. Según se hizo público, el rey ofreció a su hijo pequeño una de las residencias reales durante su visita de cinco días al Reino Unido. Al no responder a esa invitación a tiempo, esta se le retiró, a pesar de que él ya aceptó quedarse en las estancias privadas del palacio de Buckingham. Ni siquiera este pequeño malentendido truncó los planes de un encuentro con el que se confirma el acercamiento definitivo entre las partes. Una fuente cercana a los duques de Sussex reveló a HELLO! que Archie y Lilibet desconocen su estatus de royals y no saben que su abuelo es el rey Carlos III, pero que estaban entusiasmados con la idea de conocer a su abuelo. En su último encuentro, tenían tres y un año, respectivamente.
Pero en esta ecuación no entra el príncipe Guillermo. La relación entre los hermanos está completamente rota. Las pocas veces que coincidieron en el mismo espacio, como el funeral de su tío Robert Fellowes en agosto de 2024, mantuvieron la distancia y evitaron a toda costa mantener una conversación o que los fotografiaran juntos. A la vez que se producía el reencuentro del monarca con sus nietos, Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton se encontraban en la Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup, en Windsor.
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