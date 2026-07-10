Francia: una joven murió durante los festejos por el pase a semifinales del Mundial 2026
La clasificación del seleccionado francés frente a Marruecos quedó marcada por un dramático accidente ocurrido en el norte del país. Una adolescente perdió la vida.
La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 provocó multitudinarias celebraciones en distintas ciudades del país, aunque una de ellas terminó de la peor manera. En la localidad de Aulnoye-Aymeries, ubicada en el norte francés, una adolescente de 17 años murió tras un accidente ocurrido mientras participaba de los festejos por el triunfo ante Marruecos, un episodio que conmocionó a la comunidad y opacó la alegría por el resultado deportivo.
De acuerdo con la información publicada por el diario La Voix du Nord, la joven viajaba junto a otras personas en la parte trasera de un camión que recorría las calles durante las celebraciones. En circunstancias que ahora son materia de investigación, cayó del vehículo y fue atropellada por otro que circulaba por el lugar. Como consecuencia de las graves heridas sufridas, perdió la vida.
Las primeras reconstrucciones del hecho indican que el conductor del camión había permitido que varias personas viajaran en la caja del vehículo durante el recorrido. Esa situación quedó bajo la lupa de los investigadores y, tras el accidente, el hombre fue detenido por la Policía. Actualmente permanece bajo custodia mientras la Justicia intenta establecer las responsabilidades correspondientes y determinar cómo se desarrollaron los hechos.
Los festejos por la clasificación de Francia en el Mundial 2026 terminaron con un muerto
El dramático episodio también tuvo consecuencias para otro menor de edad que presenció la escena. Según informó la agencia AFP, el joven sufrió un fuerte estado de shock luego de ver el accidente y debió recibir asistencia médica inmediata. Posteriormente fue trasladado al hospital de Maubeuge para continuar con su atención, de acuerdo con el parte difundido por los servicios sanitarios de la región.
Mientras tanto, en París las autoridades desplegaron un amplio operativo preventivo con el objetivo de evitar disturbios durante las celebraciones por el pase a semifinales. Más de 20.000 efectivos fueron distribuidos en distintos puntos estratégicos de la capital francesa para controlar las concentraciones de hinchas y prevenir hechos de violencia.
El balance oficial fue considerado positivo por la Prefectura de Policía. Según indicaron las autoridades, la jornada transcurrió con relativa normalidad y únicamente se registraron diez detenciones, una cifra inferior a la que se esperaba teniendo en cuenta la magnitud de las celebraciones que se vivieron tras la victoria frente a Marruecos.
No obstante, sí hubo un episodio de tensión en el distrito VII de París. Allí se produjo una pelea entre simpatizantes que terminó con una persona herida de manera leve tras recibir una lesión provocada por un arma blanca. La intervención policial permitió controlar rápidamente la situación antes de que el conflicto escalara.
El clima fue diferente en el Reino Unido. En Londres, especialmente sobre la zona de Edgware Road, se registraron enfrentamientos entre grupos de hinchas y las fuerzas de seguridad una vez finalizado el encuentro. Como saldo de esos incidentes, un agente policial sufrió heridas durante los disturbios y cuatro personas fueron detenidas acusadas de alterar el orden público.
Así, una jornada que debía quedar únicamente en el recuerdo por la clasificación de Les Bleus a las semifinales del Mundial 2026 terminó marcada por un hecho trágico que enluta al fútbol y vuelve a poner el foco sobre los riesgos que pueden presentarse durante las celebraciones masivas.
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