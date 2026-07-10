Francia: una joven murió durante los festejos por el pase a semifinales del Mundial 2026

Mientras tanto, en París las autoridades desplegaron un amplio operativo preventivo con el objetivo de evitar disturbios durante las celebraciones por el pase a semifinales. Más de 20.000 efectivos fueron distribuidos en distintos puntos estratégicos de la capital francesa para controlar las concentraciones de hinchas y prevenir hechos de violencia.

Un véhicule de la Police Municipale pris à partie par des supporters près des Halles à Paris, en marge des célébrations de la qualification des Bleus en demi-finale de la Coupe du monde. #MARFRA pic.twitter.com/5lnMuV9CoL — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 10, 2026

El balance oficial fue considerado positivo por la Prefectura de Policía. Según indicaron las autoridades, la jornada transcurrió con relativa normalidad y únicamente se registraron diez detenciones, una cifra inferior a la que se esperaba teniendo en cuenta la magnitud de las celebraciones que se vivieron tras la victoria frente a Marruecos.

No obstante, sí hubo un episodio de tensión en el distrito VII de París. Allí se produjo una pelea entre simpatizantes que terminó con una persona herida de manera leve tras recibir una lesión provocada por un arma blanca. La intervención policial permitió controlar rápidamente la situación antes de que el conflicto escalara.

Following the match between France and Morocco, Paris was engulfed in widespread riots orchestrated by fans:



Approximately 10,000 police officers were mobilized across France to restore order. In Paris alone, 115 people were arrested. pic.twitter.com/oVgaBh2FmA — (@SprinterPress) July 10, 2026

El clima fue diferente en el Reino Unido. En Londres, especialmente sobre la zona de Edgware Road, se registraron enfrentamientos entre grupos de hinchas y las fuerzas de seguridad una vez finalizado el encuentro. Como saldo de esos incidentes, un agente policial sufrió heridas durante los disturbios y cuatro personas fueron detenidas acusadas de alterar el orden público.

Así, una jornada que debía quedar únicamente en el recuerdo por la clasificación de Les Bleus a las semifinales del Mundial 2026 terminó marcada por un hecho trágico que enluta al fútbol y vuelve a poner el foco sobre los riesgos que pueden presentarse durante las celebraciones masivas.