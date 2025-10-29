Pánico en Estados Unidos por el escape de monos presuntamente infectados con COVID
El conductor del vehículo había asegurado que los animales extraviados estaban contagiados con hepatitis C, herpes y Covid.
res monos que eran transportados para pruebas de laboratorio escaparon el martes luego de que el camión que los llevaba volcara en una autopista de Mississippi, Estados Unidos. La fuga generó pánico debido a que en un principio trascendió que los animales extraviados estaban infectados con hepatitis C, herpes y Covid.
El accidente ocurrió en el condado de Jasper, Mississippi, a unos 160 kilómetros de Jackson, la capital del estado, e involucró a un camión que transportaba monos rhesus, una de las especies más estudiadas en el planeta.
El hecho causó revuelo y preocupación entre los residentes y generó la intervención inmediata del Departamento de Policía del Condado de Jasper, la Comisión de Vida Silvestre y Pesca de Mississippi y una empresa especializada en eliminación de animales.
El impresionante operativo culminó con varios de los monos sacrificados.
Toda la confusión ocurrió debido a que el conductor del camión sostuvo ante los agentes que los primates representaban una amenaza para las personas porque que eran agresivos y estaban contagiados con hepatitis C, herpes y Covid, por lo que se requeriría un equipo de protección personal para manipularlos, informó el departamento del sheriff en Facebook.
“El conductor del camión informó a las autoridades locales que los monos eran peligrosos y representaban una amenaza para los humanos”, indicaron. “Tomamos las medidas pertinentes tras recibir dicha información de la persona que transportaba los monos”.
Además, si bien en un principio se indicó que los monos estaban siendo trasladados desde la Universidad de Tulane, la institución educativa desmintió este dato: “Estos primates pertenecen a otra entidad y no son infecciosos. Colaboramos activamente con las autoridades locales y enviaremos un equipo de expertos en cuidado animal para ayudar según sea necesario”, dijeron en un breve comunicado publicado en X.
En declaraciones a NBC News, la universidad aclaró que, aunque este no era el caso, habitualmente su centro nacional de investigación provee ejemplares a otras organizaciones científicas “para favorecer los descubrimientos biomédicos” y sostuvo que los ejemplares implicados no representan un riesgo sanitario. "Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no han estado expuestos a ningún agente infeccioso”, reiteraron ante las dudas.
Tras las declaraciones cruzadas, hasta el momento no está claro qué institución transportaba a los monos, hacia donde los llevaban ni cuál era el fin de su transporte.
