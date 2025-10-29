Pánico en Estados Unidos por el escape de monos presuntamente infectados con COVID

“El conductor del camión informó a las autoridades locales que los monos eran peligrosos y representaban una amenaza para los humanos”, indicaron. “Tomamos las medidas pertinentes tras recibir dicha información de la persona que transportaba los monos”.

Además, si bien en un principio se indicó que los monos estaban siendo trasladados desde la Universidad de Tulane, la institución educativa desmintió este dato: “Estos primates pertenecen a otra entidad y no son infecciosos. Colaboramos activamente con las autoridades locales y enviaremos un equipo de expertos en cuidado animal para ayudar según sea necesario”, dijeron en un breve comunicado publicado en X.

En declaraciones a NBC News, la universidad aclaró que, aunque este no era el caso, habitualmente su centro nacional de investigación provee ejemplares a otras organizaciones científicas “para favorecer los descubrimientos biomédicos” y sostuvo que los ejemplares implicados no representan un riesgo sanitario. "Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no han estado expuestos a ningún agente infeccioso”, reiteraron ante las dudas.

Tras las declaraciones cruzadas, hasta el momento no está claro qué institución transportaba a los monos, hacia donde los llevaban ni cuál era el fin de su transporte.