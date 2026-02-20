Hasta las lágrimas: la emotiva despedida que Estudiantes le brindó a Eduardo Domínguez

En 2023 llegó a Estudiantes, ganando la Copa Argentina de ese año, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones en 2024, y el campeonato de Primera División y nuevamente el Trofeo de Campeones en 2025.

Así, entre la ronda que hicieron los jugadores que hasta hoy dirigió por última vez, las banderas, los cánticos y la ovación que bajó de las tribunas del Estadio Jorge Luis Hirschi, Domínguez no pudo ocultar su emoción ni el llanto. Todo un combo por el cual el director técnico no olvidará fácilmente este gran día de adiós. O hasta pronto...