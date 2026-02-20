Hasta las lágrimas: la emotiva despedida que Estudiantes le brindó a Eduardo Domínguez
La hinchada y el plantel pincha le dijeron adiós al DT con un emotivo homenaje que tuvo diferentes instancias y emocionaron al entrenador que partirá a Brasil.
El estadio y los jugadores de Estudiantes de La Plata le brindaron una emotiva despedida a Eduardo Domínguez, que este viernes dirigió por última vez al Pincha antes de partir hacia Brasil, donde será técnico de Atlético Mineiro.
Previo a la victoria local por 1-0 ante Sarmiento de Junín, la hinchada y sus dirigidos le brindaron un digno homenaje a quien sumó para la institución platense cinco títulos en poco menos de tres años en el club.
“Olé, olé, olé, Barba, Barba”, “Dale campeón” y “De la mano de Edu Domínguez, todos la vuelta vamos a dar”, cantaba con entusiasmo la hinchada agradecida por los logros de un ciclo breve pero fructífero. “Gracias Barba”, decía también una bandera desplegada en la popular.
Los futbolistas también participaron del reconocimiento en la antesala del partido, con una ronda que tuvo en su centro al ahora extécnico de Estudiantes que seguramente seguirá con su exitosa carrera y sumando galardones a la vitrina personal.
Debutó como DT en Huracán para ser finalista de la Copa Sudamericana 2015; tuvo su primer ciclo en Colón, dirigió luego a Nacional de Montevideo, donde logró su primer título oficial como técnico, y volvió a Colón, donde ganó la Copa de la Liga Profesional 2021 (primer título para la institución santafesina), para seguir con un paso por Independiente.
En 2023 llegó a Estudiantes, ganando la Copa Argentina de ese año, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones en 2024, y el campeonato de Primera División y nuevamente el Trofeo de Campeones en 2025.
Así, entre la ronda que hicieron los jugadores que hasta hoy dirigió por última vez, las banderas, los cánticos y la ovación que bajó de las tribunas del Estadio Jorge Luis Hirschi, Domínguez no pudo ocultar su emoción ni el llanto. Todo un combo por el cual el director técnico no olvidará fácilmente este gran día de adiós. O hasta pronto...
