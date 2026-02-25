Brasil: voraz incendio arrasó con la megaimagen de la Virgen de Fátima en construcción

El inspector de la Secretaría de Infraestructura de Natal (Seinfra), Sueldo Medeiros, señaló que el fuego se habría originado por un cortocircuito en una máquina de soldar. "Había dos trabajadores dentro soldando cuando se produjo un cortocircuito y una chispa encendió el material. Hay resina, está el propio poliestireno... La llama se propagó y ocurrió lo peor", dijo el inspector de construcción. El Departamento de Bomberos desplegó cerca de 20 efectivos para contener el avance de las llamas y asegurar la zona.