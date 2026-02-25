Brasil: voraz incendio arrasó con la megaimagen de la Virgen de Fátima en construcción
La estructura, que proyectaba alcanzar los 35 metros de altura, fue consumida por las llamas en la zona norte de la ciudad brasileña. Un obrero sufrió quemaduras leves.
Un impactante incendio destruyó la monumental estatua de Nuestra Señora de Fátima que se levantaba en el barrio Pajuçara, en la zona norte de Natal, en Brasil. El hecho ocurrió este martes y generó conmoción entre los vecinos y las autoridades locales, ya que la obra estaba próxima a finalizarse y representaba una de las apuestas urbanísticas más ambiciosas del municipio.
De acuerdo con el equipo médico del Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), una persona que trabajaba en el lugar resultó herida con quemaduras leves en las manos. La doctora Giuliana Medeiros explicó: "Cuando llegó el equipo, los bomberos ya estaban en el lugar; sólo había una víctima, con quemaduras leves en la mano". En un primer momento se había informado que podía haber dos afectados, pero esa versión fue descartada tras la asistencia inicial.
El inspector de la Secretaría de Infraestructura de Natal (Seinfra), Sueldo Medeiros, señaló que el fuego se habría originado por un cortocircuito en una máquina de soldar. "Había dos trabajadores dentro soldando cuando se produjo un cortocircuito y una chispa encendió el material. Hay resina, está el propio poliestireno... La llama se propagó y ocurrió lo peor", dijo el inspector de construcción. El Departamento de Bomberos desplegó cerca de 20 efectivos para contener el avance de las llamas y asegurar la zona.
La estructura estaba compuesta por bloques de poliestireno recortados con tecnología robótica y luego ensamblados para conformar el torso y el rostro de la imagen. "Se fabrica con bloques de poliestireno, y luego estos módulos se recortan con un robot. A continuación, se forman la cara y el torso a partir de los módulos. En resumen, se crea toda la estructura. Después, se izan", explicó Medeiros. Solo la cabeza y la corona, que aún no habían sido colocadas, lograron salvarse.
Desde la alcaldía informaron que el artista Ranilson Viana, responsable del proyecto, se comprometió a reconstruir la obra. "Ranilson Viana también informó que asumirá toda la responsabilidad de restaurar la imagen y reanudará los servicios tan pronto como la estructura lo permita, sin ningún perjuicio económico para el municipio", comunicó el Ayuntamiento.
La inversión total ascendía a 15 millones de reales e incluía mejoras en infraestructura y accesibilidad. Ahora, tras los daños totales, se elaborará un nuevo cronograma y se analizarán ajustes para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.
