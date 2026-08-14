Para los Estados Unidos, la Argentina forma parte de una red de triangulación ilegal de productos chinos

En abril de este año, el Congreso de los Estados Unidos ya había difundido un documento para alertar sobre la metodología del régimen asiático para recopilar información de inteligencia y aumentar su capacidad bélica con infraestructura espacial china de uso civil-militar en Argentina.

El nuevo informe de la Casa Blanca describe la operatoria del fraude: cuando un producto chino enfrenta aranceles elevados al ingresar directamente a Estados Unidos, los exportadores lo redirigen a un tercer país donde se lo reempaqueta para que adquiera una nueva identidad. El diferencial entre el arancel chino -cercano al 50%- y el que paga ese tercer país genera un margen de ganancia que financia todo ese esquema.

El costo anual para Estados Unidos -se afirma en el texto- oscila entre los 60 mil millones de dólares anuales, según el Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca, y el fraude desplaza aproximadamente 450 mil puestos de trabajo.

La inclusión de Argentina en el mapa de riesgo no implica necesariamente que el país sea un participante activo o consciente del esquema. El propio informe reconoce que en los países del Nivel 3 los exportadores vinculados a China pueden usar sus territorios tanto para actividad productiva limitada como para routing logístico. El texto advierte, además, que a medida que los sectores exportadores y las redes de transporte locales se vuelven más dependientes de insumos, logística y capital chinos, Beijing puede ganar mayor palanca comercial y geopolítica, al tiempo que preserva el acceso indirecto al mercado estadounidense.

El informe señala que “la triangulación ilegal puede reforzar las dependencias comerciales creadas a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta”, y que puertos, corredores ferroviarios, zonas francas, parques industriales y depósitos fiscales construidos bajo ese esquema pueden convertirse en nodos de la red de evasión arancelaria.