El emotivo posteo del novio de la niñera argentina que había sido detenida en Estados Unidos
Iliana Lick regresó a Filadelfia, donde reside; tras ser liberada bajo fianza; “este no es el final de su caso migratorio”, señaló su pareja.
Luego pasar casi un mes en distintos centros de detención y recibir la libertad bajo fianza, la argentina Iliana Lick, arrestada el 11 de julio pasado en el aeropuerto de Filadelfia y que trabajaba como niñera, fue finalmente liberada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y pasó la noche en El Paso, Texas, anunció su novio Steven Melchiorre, en redes sociales.
“Realmente no hay palabras para describir lo que se siente al tenerla de vuelta. Estas últimas semanas han sido agotadoras, aterradoras y, por momentos, abrumadoras; pero hoy celebramos algo que esperábamos y por lo que rezábamos desde el principio: Iliana está en casa”, escribió tras de pasar días de mucha incertidumbre.
Luego, explicó cómo continúa la situación judicial de Iliana: “Su caso de inmigración sigue en curso y aún quedan pasos por delante, pero ahora podrá afrontarlos desde casa en lugar de hacerlo desde un centro de detención del ICE”.
"Bienvenida a casa, Iliana": así recibieron a la niñera detenida en Estados Unidos
Steven había iniciado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para pagarle a los abogados expertos en inmigraciones y costear la fianza, fijada en US$10.000. En ese sentido, expresó: “Quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que apoyaron a Iliana durante esta dura experiencia”.
Luego manifestó que “a quienes donaron, compartieron su historia, contactaron a organizaciones, acudieron a los medios de comunicación, enviaron mensajes, rezaron por ella o simplemente la tuvieron presente en sus pensamientos: gracias. Su apoyo nos ayudó a superar algunos de los días más difíciles de nuestras vidas”.
“Iliana ha demostrado una fortaleza increíble durante todo este proceso, y verla caminar por el aeropuerto hoy fue un momento que jamás olvidaré. Por ahora, solo sentimos gratitud por tenerla de vuelta donde pertenece. Bienvenida a casa, Iliana”, concluyó.
Antes de ser trasladada al estado de Nuevo México, Lick estuvo en centros de detención en el condado de Cambria (Pensilvania), en el estado de Luisiana y en El Paso (Texas).
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