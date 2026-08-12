El emotivo posteo del novio de la niñera argentina que había sido detenida en Estados Unidos

“Iliana ha demostrado una fortaleza increíble durante todo este proceso, y verla caminar por el aeropuerto hoy fue un momento que jamás olvidaré. Por ahora, solo sentimos gratitud por tenerla de vuelta donde pertenece. Bienvenida a casa, Iliana”, concluyó.

Antes de ser trasladada al estado de Nuevo México, Lick estuvo en centros de detención en el condado de Cambria (Pensilvania), en el estado de Luisiana y en El Paso (Texas).