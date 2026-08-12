El insólito plan para salvar un humedal: lanzaron 90 islas con plantas nativas desde un helicóptero

Los investigadores esperan que estos pequeños núcleos vegetales puedan crecer y convertirse progresivamente en puntos de referencia para otros organismos. Además de favorecer a la flora autóctona, las islas pueden proporcionar refugio y superficies de descanso para insectos, anfibios y aves.

La intervención fue liderada por el ecólogo de protección ambiental Todd Gray y la bióloga especializada en humedales Michelle Bahnick, quienes trabajaron junto con el Departamento de Recursos Naturales de las Tribus Tulalip.

Uno de los principales desafíos era alcanzar sectores del humedal que resultaban complicados de recorrer mediante métodos tradicionales. En ese sentido, el helicóptero permitió transportar y distribuir las estructuras directamente sobre el agua, sin necesidad de introducir maquinaria pesada en áreas sensibles.

La elección del método también permitió cubrir una superficie considerable en poco tiempo y reducir la intervención física sobre el terreno. En lugar de modificar el humedal para acceder a determinados sectores, el proyecto llevó los microhábitats directamente hacia los lugares donde podían cumplir su función.

El objetivo es recuperar el ecosistema

La recuperación de la vegetación no es el único objetivo del experimento. Los responsables del proyecto buscan comprobar si las islas pueden generar una cadena de beneficios que vaya más allá de las plantas colocadas originalmente.

Por eso, uno de los indicadores centrales es la llamada “complejidad del hábitat”. Los investigadores observan si las nuevas comunidades vegetales logran atraer nuevamente a diferentes especies y si esos organismos comienzan a utilizar las estructuras como refugio, zona de alimentación o espacio de reproducción.

En 2026, tres años después de la intervención, el proyecto se encuentra en una etapa importante de seguimiento. El monitoreo permitirá determinar cuánto crecieron las plantas, si lograron reproducirse y qué impacto tuvieron sobre la biodiversidad del lugar.

Una ayuda para el salmón juvenil

El proyecto también tiene una meta vinculada directamente con la fauna acuática. Uno de los problemas generados por la presencia del pasto invasor está relacionado con los canales de agua estancada que forman parte del humedal. El objetivo ecológico final es reducir la presencia del llamado pasto cinta y recuperar las condiciones de los canales, de manera que puedan volver a ser utilizados de forma segura por los salmones juveniles.

Estos peces necesitan espacios adecuados para alimentarse y desarrollarse antes de iniciar su migración hacia el océano. Por ese motivo, la restauración de la vegetación y de las condiciones del humedal puede tener consecuencias que excedan ampliamente la zona donde fueron colocadas las pequeñas islas.

La experiencia de Washington plantea así una alternativa novedosa para recuperar ambientes degradados: en lugar de depender únicamente de la eliminación de especies invasoras o de la plantación convencional, crear pequeños núcleos de vida capaces de funcionar como motores de restauración.