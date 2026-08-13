Estudiantes crearon un auto eléctrico que genera más energía de la que consume
El vehículo funciona con energía solar y es capaz de generar más energía de la que consume. BMW y el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (ISE) colaboraron en su desarrollo.
Un grupo de estudiantes de posgrado en la Universidad de Clemson, en Estados Unidos, acaba de presentar un vehículo eléctrico que rompe con una de las limitaciones más comentadas de la movilidad sostenible y es que en lugar de simplemente consumir menos, genera un excedente de energía en su uso.
El prototipo, bautizado como Deep Orange 17, nació de una colaboración con el departamento de investigación y desarrollo de BMW en el que alumnos de ingeniería diseñan y construyen, de principio a fin, un vehículo funcional junto a socios de la industria.
Más de 1.700 células solares integradas en la carrocería
El Deep Orange 17 fue diseñado como un cupé eléctrico de dos puertas y cuenta con más de 1700 células fotovoltaicas integradas en su carrocería. La energía captada alimenta de manera continua el sistema de almacenamiento del vehículo.
La propuesta parte de una situación habitual: un automóvil permanece estacionado durante muchas horas cada día. En lugar de considerar ese tiempo como improductivo, los estudiantes buscaron convertir la exposición al sol en una fuente adicional de energía.
Para comprobar el comportamiento del sistema, el equipo realizó simulaciones con diferentes condiciones meteorológicas y de iluminación. Las ciudades elegidas fueron Greenville, Frankfurt, Madrid y Bombay, lo que permitió comparar escenarios muy diferentes.
En una simulación de un recorrido diario de 20 km, el prototipo consiguió generar suficiente energía solar excedente como para sumar un promedio de 50 km de autonomía diaria en las cuatro ciudades analizadas. Estos resultados corresponden al escenario simulado del proyecto y no significan que cualquier vehículo eléctrico pueda conseguir ese rendimiento en condiciones reales.
La forma exterior también responde a esa búsqueda de eficiencia: se inspira en el cuerpo del pez cofre o boxfish.
El resultado es un coupé de dos puertas que recoge parte de la herencia estética de la marca alemana, pero con una identidad propia y contemporánea. El vehículo recibió el nombre Luminetta, en alusión tanto a su capacidad de generación solar como a su estilo retro-moderno.
En el interior, destaca una interfaz de usuario desarrollada a medida que muestra información en tiempo real sobre el funcionamiento del vehículo, junto con tecnologías ya conocidas como Apple CarPlay y Android Auto.
El desarrollo del prototipo no termina
La investigación continuará en el Centro Internacional Clemson para la Investigación Automotriz (CU-ICAR), ubicado en Greenville, Carolina del Sur, donde el vehículo servirá como base para seguir explorando nuevas soluciones de movilidad sostenible. Además, ya está confirmada su presencia en la edición de 2027 del Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, uno de los escaparates tecnológicos más importantes a nivel mundial.
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