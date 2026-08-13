Estudiantes crearon un auto eléctrico que genera más energía de la que consume

En una simulación de un recorrido diario de 20 km, el prototipo consiguió generar suficiente energía solar excedente como para sumar un promedio de 50 km de autonomía diaria en las cuatro ciudades analizadas. Estos resultados corresponden al escenario simulado del proyecto y no significan que cualquier vehículo eléctrico pueda conseguir ese rendimiento en condiciones reales.

La forma exterior también responde a esa búsqueda de eficiencia: se inspira en el cuerpo del pez cofre o boxfish.

El prototipo de vehículo Deep Orange 17, desarrollado por estudiantes de la Universidad de Clemson junto con BMW.

El resultado es un coupé de dos puertas que recoge parte de la herencia estética de la marca alemana, pero con una identidad propia y contemporánea. El vehículo recibió el nombre Luminetta, en alusión tanto a su capacidad de generación solar como a su estilo retro-moderno.

En el interior, destaca una interfaz de usuario desarrollada a medida que muestra información en tiempo real sobre el funcionamiento del vehículo, junto con tecnologías ya conocidas como Apple CarPlay y Android Auto.

El desarrollo del prototipo no termina



La investigación continuará en el Centro Internacional Clemson para la Investigación Automotriz (CU-ICAR), ubicado en Greenville, Carolina del Sur, donde el vehículo servirá como base para seguir explorando nuevas soluciones de movilidad sostenible. Además, ya está confirmada su presencia en la edición de 2027 del Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, uno de los escaparates tecnológicos más importantes a nivel mundial.