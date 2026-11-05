Paraguay: en medio de la crisis financiera y política, Santiago Peña habría renunciado a la presidencia

“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, disparó Cartes en su cuenta de X.

Santiago Peña y Javier Milei

Cartes ratificó además que el oficialismo respaldará el proceso de destitución: "Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República".

La postura tiene un peso político particular porque fue el propio Cartes quien promovió la candidatura de Peña en las elecciones de 2023. Además, el exmandatario conduce la estructura del Partido Colorado, que hasta ahora contaba con mayoría propia en las dos cámaras del Congreso paraguayo.

Para cerrar su pronunciamiento, Cartes apeló a la identidad partidaria: "La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige".

El respaldo al juicio político expone una fractura dentro del oficialismo y amplía el frente de cuestionamientos contra Peña, que ya no se limita a la oposición. Hasta el momento, el Presidente de Paraguay no se pronunció públicamente sobre el pedido de destitución.

A las críticas también se sumó el presidente del Congreso, Bachi Núñez, quien se alineó con los legisladores que responsabilizan al mandatario por la crisis. "Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados", afirmó.

Por su parte, el senador Óscar "Cachito" Salomón apuntó directamente contra Peña. "Ha traicionado al país por dinero", declaró ante la prensa. Al mismo tiempo, descartó que el vicepresidente Pedro Alliana sea sometido a un proceso similar.

En este escenario, Cartes y Alliana mantienen una reunión para definir una salida política y trazar el camino de una eventual sucesión de Peña en el Poder Ejecutivo. La discusión se da mientras el Gobierno debe afrontar los reclamos de los ahorristas afectados por la crisis bancaria.