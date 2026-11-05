"Paraguay Masterclass": hace menos de un año Javier Milei felicitaba a Santiago Peña por su sistema financiero

El segundo grado de inversión antes del derrumbe

IMPORTANTE: Qué decía Javier Milei sobre Paraguay y Santiago Peña: "Argentina tiene mucho que aprender"

Aquel hito financiero celebrado por Milei representaba un logro significativo para la gestión de Peña. Se trataba del segundo grado de inversión conseguido por el país, sumándose a la calificación “Baa3” que la agencia Moody’s le había otorgado en julio de 2024.

En ese clima de optimismo y solidez fiscal, el ministro de Economía y Finanzas paraguayo, Carlos Fernández Valdovinos, apuntaba incluso a conseguir una tercera distinción por parte de Fitch. Hoy, a menos de doce meses de aquellos reconocimientos internacionales cruzados, el gobierno de Peña se desmoronó víctima de la insolvencia, las maniobras de alto riesgo y la crisis de confianza en su propio sistema bancario.