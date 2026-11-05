"Paraguay Masterclass": hace menos de un año Javier Milei felicitaba a Santiago Peña por su sistema financiero
El colapso institucional y bancario de Paraguay contrasta fuertemente con el escenario de fines de 2025, cuando Javier Milei felicitaba a Santiago Peña.
El abrupto final del mandato de Santiago Peña, arrastrado por la crisis de ueno bank, expone un contraste con el panorama de hace menos de un año. El 17 de diciembre de 2025, el presidente argentino Javier Milei utilizaba sus redes sociales para celebrar la solidez macroeconómica y felicitar efusivamente a su par de Paraguay.
La celebración pública se dio luego de que Peña publicara un video anunciando que la calificadora de riesgos Standard & Poor’s había otorgado a Paraguay un nuevo grado de inversión.
El mensaje de Milei: "Trabajo serio y consistente"
Ante el anuncio oficial, el jefe de Estado argentino citó la publicación de Peña y la encabezó con una contundente definición en mayúsculas: “PARAGUAY MASTERCLASS”.
“Felicitaciones querido amigo y Presidente @santipenap por la excelente noticia de haber alcanzado un nuevo Grado de Inversión para Paraguay”, agregó Milei en aquel mensaje de fines de 2025.
Lejos de anticipar el descalabro financiero que terminaría eyectando a Peña del Palacio de los López, el mandatario argentino enfatizó que ese reconocimiento internacional demostraba, "una vez más, que hacer el trabajo de manera seria y consistente genera inversiones, mayor empleo y crecimiento para el querido pueblo paraguayo".
El segundo grado de inversión antes del derrumbe
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Aquel hito financiero celebrado por Milei representaba un logro significativo para la gestión de Peña. Se trataba del segundo grado de inversión conseguido por el país, sumándose a la calificación “Baa3” que la agencia Moody’s le había otorgado en julio de 2024.
En ese clima de optimismo y solidez fiscal, el ministro de Economía y Finanzas paraguayo, Carlos Fernández Valdovinos, apuntaba incluso a conseguir una tercera distinción por parte de Fitch. Hoy, a menos de doce meses de aquellos reconocimientos internacionales cruzados, el gobierno de Peña se desmoronó víctima de la insolvencia, las maniobras de alto riesgo y la crisis de confianza en su propio sistema bancario.
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