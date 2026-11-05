Qué decía Javier Milei sobre Paraguay y Santiago Peña: "Argentina tiene mucho que aprender"

“No tengo dudas de que tanto Argentina como Paraguay serán un ejemplo para toda Sudamérica”, expresó Milei junto a Peña.

Si bien estas declaraciones evidenciaban una profunda afinidad política e ideológica entre ambos líderes en materia económica, corresponden estrictamente al contexto del año 2025, tiempo antes de que estallara el colapso de ueno bank y el consecuente desenlace institucional que terminó con la presidencia de Peña.