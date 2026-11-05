Qué decía Javier Milei sobre Paraguay y Santiago Peña: "Argentina tiene mucho que aprender"
En sus visitas oficiales de 2025, el Presidente había elogiado las políticas de desregulación y la gestión de su saliente par de Paraguay.
La caída política de Santiago Peña trae a la memoria el respaldo y la sintonía que el presidente argentino, Javier Milei, había construido con el ahora exmandatario paraguayo. En reiteradas oportunidades, Milei expresó su reconocimiento al rumbo económico de Paraguay, destacando sus políticas de apertura y promoción de inversiones.
Las declaraciones, que hoy adquieren una nueva perspectiva frente a la renuncia de Peña por el escándalo bancario, se produjeron durante las visitas oficiales del jefe de Estado argentino a la ciudad de Asunción a lo largo del año 2025.
"Lo que mi país puede aprender de ustedes"
Una de las intervenciones más significativas de Milei en el país vecino ocurrió el 17 de septiembre de 2025. Durante un discurso oficial pronunciado directamente ante el Congreso paraguayo —el mismo recinto que hoy impulsaba el juicio político contra la cúpula del Ejecutivo—, el presidente argentino elogió enfáticamente las reformas locales.
“Cada vez que vengo de visita no puedo evitar pensar en lo que mi país puede aprender de ustedes”, afirmó Milei en aquella oportunidad, poniendo el foco en la necesidad de generar condiciones favorables para la actividad privada y la desregulación económica.
La expectativa de ser un ejemplo regional junto a Paraguay
Meses antes de esa presentación legislativa, el 9 de abril de 2025, Milei ya había compartido una declaración conjunta con Santiago Peña durante su primera visita oficial del año a Asunción. En aquel encuentro, el mandatario argentino manifestó su fuerte expectativa de consolidar un bloque de referencia regional basado en el libre mercado.
“No tengo dudas de que tanto Argentina como Paraguay serán un ejemplo para toda Sudamérica”, expresó Milei junto a Peña.
Si bien estas declaraciones evidenciaban una profunda afinidad política e ideológica entre ambos líderes en materia económica, corresponden estrictamente al contexto del año 2025, tiempo antes de que estallara el colapso de ueno bank y el consecuente desenlace institucional que terminó con la presidencia de Peña.
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