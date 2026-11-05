Paraguay: cuál es el mail para recibir el anticipo de la garantía por los ahorros depositados en ueno bank

Se supone que si una persona tiene más de una cuenta bancaria el BCP elegirá la que tenga el mayor saldo para hacer la transferencia.

En el caso de quienes no posean una cuenta en ninguna otra entidad, el BCP abrirá una caja de ahorro a nombre del ahorrista afectado en un banco o entidad financiera del sistema nacional.

Medios de Paraguay difundieron la dirección de correo electrónico que el BCP usará para iniciar la operación porque una vez recibida la confirmación de la cuenta bancaria nueva la persona tendrá que descargar una aplicación de celular del banco asignado para poder completar el cobro del anticipo.

El plazo máximo para la acreditación de los fondos es de cinco días hábiles a partir de este jueves.