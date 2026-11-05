Paraguay: cuál es el mail para recibir el anticipo de la garantía por los ahorros depositados en ueno bank
El Banco Central del Paraguay anunció esta semana la resolución de la entidad financiera por lo que a sus clientes les corresponde recuperar su dinero, o parte.
El Banco Central del Paraguay (BCP) difundió una dirección de mail a la que deberán recurrir los clientes de ueno bank, o Ueno Bank S. A., para recuperar al menos parte de su dinero depositado en la entidad financiera que se derrumbó esta semana.
La ley paraguaya estipula que los clientes de bancos que sean disueltos por falta de solvencia pueden acceder al pago de una garantía por parte del Banco Central para recuperar al menos parte de su dinero invertido o ahorrado.
Hoy en día el BCP estipula un máximo cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que equivale a 75 salarios mínimos mensuales, que a la fecha es de 228.300.000 guaraníes, unos 37.000 dólares.
Según informó el sitio ABC de Paraguay, los clientes de ueno bank, ya sean personas físicas o jurídicas, empezarán cobrando el equivalente de hasta 40 salarios mínimos mensuales, por depositante y por entidad, dándose así por saldadas las deudas que pudiera tener cada quien con la entidad financiera.
Durante este jueves, 5 de noviembre, el BCP enviará un mail desde la dirección [email protected] a las direcciones de correo electrónico que hayan proporcionado los clientes de ueno bank para informar en qué nuevo banco se depositará el anticipo de la garantía.
Se supone que si una persona tiene más de una cuenta bancaria el BCP elegirá la que tenga el mayor saldo para hacer la transferencia.
En el caso de quienes no posean una cuenta en ninguna otra entidad, el BCP abrirá una caja de ahorro a nombre del ahorrista afectado en un banco o entidad financiera del sistema nacional.
Medios de Paraguay difundieron la dirección de correo electrónico que el BCP usará para iniciar la operación porque una vez recibida la confirmación de la cuenta bancaria nueva la persona tendrá que descargar una aplicación de celular del banco asignado para poder completar el cobro del anticipo.
El plazo máximo para la acreditación de los fondos es de cinco días hábiles a partir de este jueves.
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