Paraguay: ueno bank se quedó con más de 516 millones de dólares del Insituto de Previsión Social

Crisis en Paraguay

El presidente Pedro Alliana, quien juró el cargo el viernes pasado en medio de la crisis y tras la destitución de Peña, aseguró este martes que la recuperación de los recursos de los aportantes y jubilados del sector público “tendrá prioridad”.

Según el mandatario, ya se pagó a 1.740.000 ahorristas, equivalente a 330 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), lo que representa el 95% de los clientes cubiertos por la garantía del Estado.

“Completamos el pago a casi el 95% de los ahorristas. El remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso”, publicó Alliana en sus redes sociales. Sin embargo las devoluciones tienen un tope de poco más de 20 mil dólares y todavía no se sabe qué pasará con quienes tenían depósitos e inversiones por encima de ese techo en el ahora malogrado banco virtual.

Pedro Alliana asumió el viernes la presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña.

La caída de ueno bank generó preocupación por la recuperación de cerca de 800 millones de dólares de instituciones públicas depositados en el banco, entre ellos los fondos de cinco cajas de pensiones. El IPS, que administra el sistema de salud y los aportes de jubilación de la mayoría de los trabajadores del país, es una de las principales afectadas.

El FGD cubre hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a unos 228.300.000 guaraníes (cerca de 38.622 dólares), “por persona física o jurídica”, según el BCP. Sin embargo, una ley aprobada el miércoles pasado por el Congreso fijó en 40 salarios mínimos -unos 121,7 millones de guaraníes o entre 19.787 y 20.353 dólares- el monto máximo del anticipo de devolución. Los desembolsos se realizaron en dos tramos: el primero abarcó cuentas de entre 1 y 10 millones de guaraníes (unos 1.601,32 dólares); el segundo, desde ese umbral hasta los 40 salarios.

La norma estableció un plazo de entre 24 horas y cinco días para efectuar las devoluciones, con vencimiento este miércoles 11 de noviembre. Aún no se precisó qué ocurrirá con los clientes cuyos montos superen ese tope. El ueno bank contaba, según su sitio web, con aproximadamente 2,94 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes.