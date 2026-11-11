Paraguay: ueno bank se quedó con más de 516 millones de dólares del Insituto de Previsión Social
Según las últimas estmaciones, el desfalco a millones de ahorristas, trabajadores y jubilados en Paraguay habría alcanzado los 2.800 millones de dólares.
El Instituto de Previsión Social de Paraguay (IPS) denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a los directivos de ueno bank -intervenido la semana pasada por problemas de solvencia financiera-, donde el organismo previsional tenía depositados más de 516 millones de dólares de los jubilados del país vecino.
La acción judicial fue presentada por el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, quien detalló en el escrito que el ente tiene en ueno bank un total de 516.379.399,69 dólares distribuidos en diversas cuentas. De ese monto, 358.719.147,86 dólares corresponden a colocaciones y depósitos del fondo común de jubilaciones y pensiones y al fondo de contingencia, mientras que los 157.660.251,82 dólares restantes están en tres cuentas operativas para los fondos de salud, jubilaciones y pensiones.
La acción legal también alcanza a los directivos del Banco Central del Paraguay (BCP). La intervención de ueno bank desembocó en una crisis que salpicó al ahora expresidente Santiago Peña, destituido en medio del escándalo por medio de un juicio político por “mal desempeño de funciones” y detenido en la actualidad en el marco de la investigación judicial que se inició tras el desfalco.
El extitular del BCP Carlos Carvallo, quien se había desempeñado como presidente del ueno bank antes de ser designado por Peña al frente de la autoridad monetaria, renunció al anunciarse el proceso contra la entidad financiera y se entregó a las autoridades el viernes pasado.
En tanto, la economista Liana Caballero, quien ejerció la presidencia interina del BCP tras la salida de Carvallo, presentó su renuncia al directorio del organismo a través de una nota al Senado, sin indicar los motivos de su decisión.
Crisis en Paraguay
El presidente Pedro Alliana, quien juró el cargo el viernes pasado en medio de la crisis y tras la destitución de Peña, aseguró este martes que la recuperación de los recursos de los aportantes y jubilados del sector público “tendrá prioridad”.
Según el mandatario, ya se pagó a 1.740.000 ahorristas, equivalente a 330 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), lo que representa el 95% de los clientes cubiertos por la garantía del Estado.
“Completamos el pago a casi el 95% de los ahorristas. El remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso”, publicó Alliana en sus redes sociales. Sin embargo las devoluciones tienen un tope de poco más de 20 mil dólares y todavía no se sabe qué pasará con quienes tenían depósitos e inversiones por encima de ese techo en el ahora malogrado banco virtual.
La caída de ueno bank generó preocupación por la recuperación de cerca de 800 millones de dólares de instituciones públicas depositados en el banco, entre ellos los fondos de cinco cajas de pensiones. El IPS, que administra el sistema de salud y los aportes de jubilación de la mayoría de los trabajadores del país, es una de las principales afectadas.
El FGD cubre hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a unos 228.300.000 guaraníes (cerca de 38.622 dólares), “por persona física o jurídica”, según el BCP. Sin embargo, una ley aprobada el miércoles pasado por el Congreso fijó en 40 salarios mínimos -unos 121,7 millones de guaraníes o entre 19.787 y 20.353 dólares- el monto máximo del anticipo de devolución. Los desembolsos se realizaron en dos tramos: el primero abarcó cuentas de entre 1 y 10 millones de guaraníes (unos 1.601,32 dólares); el segundo, desde ese umbral hasta los 40 salarios.
La norma estableció un plazo de entre 24 horas y cinco días para efectuar las devoluciones, con vencimiento este miércoles 11 de noviembre. Aún no se precisó qué ocurrirá con los clientes cuyos montos superen ese tope. El ueno bank contaba, según su sitio web, con aproximadamente 2,94 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes.
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