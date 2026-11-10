Caso Ueno bank: senadores piden ampliar la investigación a toda la familia de Santiago Peña
Legisladores solicitaron a la Fiscalía que incorpore a la causa a la esposa, hijos y otros familiares del expresidente paraguayo. Los detalles.
La investigación judicial derivada del escándalo financiero que sacude al Paraguay sumó este martes un nuevo capítulo, ya que senadores de la oposición solicitaron a la Fiscalía incluir a familiares de Santiago Peña en la causa que analiza las operaciones financieras de ueno bank y su grupo empresarial.
La iniciativa fue presentada por los legisladores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Faisal Huespe, todos integrantes del Partido Cruzada Nacional, quienes pidieron extender la pesquisa sobre personas del entorno cercano del expresidente, quien fue destituido mediante juicio político.
Según la presentación, consideran que la investigación no debería limitarse únicamente a los directivos de las empresas involucradas ni a los funcionarios que participaron en decisiones relacionadas con fondos públicos, sino también a la familia y allegados del procesado exmandatario.
Entre las personas alcanzadas por el pedido figuran la ex primera dama Leticia Ocampos, los padres de Santiago Peña, sus hermanos, hijos, cuñados, suegros y otros familiares, llegando hasta su nuera.
Varios de ellos, argumentan los denunciantes en su pedido, impulsaron una acción judicial que terminó restringiendo la entrega de documentos del Ministerio de Economía y Finanzas que podrían aportar información sobre vínculos societarios y patrimoniales vinculados al caso.
El origen de la controversia se remonta a noviembre de 2025, cuando un fallo judicial dio lugar a un amparo constitucional promovido por familiares y allegados del entonces presidente para impedir la difusión de documentación considerada reservada.
Para los denunciantes, esa decisión obstaculizó el acceso a información relevante para esclarecer el entramado empresarial alrededor de ueno bank y otras compañías asociadas, de las cuales forma o formaba parte Peña y su familia directa.
Los senadores también solicitaron a la Fiscalía medidas destinadas a preservar evidencia, incluyendo el resguardo de documentos y correos electrónicos, además de evaluar restricciones sobre movimientos financieros y eventuales salidas del país de los involucrados mientras avance la investigación.
Situación complicada para Santiago Peña
La ofensiva judicial se produce en un contexto especialmente delicado para el exmandatario. De acuerdo con los parlamentarios, Peña integró la estructura accionaria del grupo empresarial al que pertenecía ueno bank hasta marzo de 2025, un dato que consideran central para comprender las relaciones societarias existentes durante el período bajo análisis.
La causa cobró todavía más relevancia después de que el Banco Central del Paraguay anunciara días atrás el procedimiento de resolución de ueno bank, al señalar que la entidad había perdido solvencia tras otorgar créditos significativos a empresas vinculadas a su propio conglomerado empresarial.
Paralelamente, el Ministerio Público imputó la semana pasada a Peña por presuntos delitos relacionados con lesión de confianza y administración en beneficio propio, asegurando que el exmandatario habría intervenido en decisiones vinculadas con la colocación y permanencia de importantes fondos provenientes de organismos públicos y previsionales en la entidad financiera investigada.
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