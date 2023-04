Elecciones en Paraguay: las hijas de Oscar Denis exigieron su aparición

Paraguay celebra este domingo elecciones generales para elegir nuevo presidente y nuevos miembros del Congreso, integrantes de las juntas departamentales y gobernadores para los próximos cinco años.

Denis, junto al peón Adelio Mendoza, fueron secuestrados el 9 de noviembre de 2020 por la guerrilla EPP dentro del establecimiento ganadero del exvicepresidente, ubicado en Bella Vista Norte, en el departamento paraguayo de Amambay, en el noreste.Mendoza fue liberado días después.

Beatriz Denis pidió también la liberación de otros dos hombres en poder del EPP: el suboficial de Policía Edelio Morínigo, secuestrado en 2014, y el ganadero Félix Urbieta, retenido desde 2016.

Debido a que la familia no ve avances en la búsqueda ni acciones estatales por parte del gobierno, está realizando investigaciones de forma particular.

"Estamos haciendo trabajos de forma particular a ver si podemos llegar a tener algún avance o alguna información, y lo que estamos haciendo es seguir hablando con la gente, seguimos recibiendo llamadas; pero lastimosamente no llegamos a concretar nada y esas informaciones no nos llevan a encontrar a papá", informó Denis a la prensa.

La organización guerrillera EPP, de tendencia marxista leninista, es un grupo armado surgido en 2008. Se le atribuyen 64 muertes y secuestros y actúa en una zona que comprende el área norte de la región oriental de Paraguay.