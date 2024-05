Quién fue Paul Auster

Nacido el 3 de febrero de 1947 en Newark (Nueva Jersey) en una familia judía centroeuropea, estudió literatura inglesa en la Universidad de Columbia (1970) y se especializó en literatura del Renacimiento.

Construyó en todas sus obras laberintos literarios, a modo de muñecas rusas o matrioskas, en las que mezcla ficción, realidad y autobiografía, y con las que atrapó a millones de lectores en todo el mundo.

Auster estudió en la Universidad de Columbia -epicentro de las actuales protestas estudiantiles contra la guerra en Israel- y participó en las manifestaciones de 1968 en contra de la guerra de Vietnam.

Tras terminar la universidad se instaló en París, donde según el New York Magazine el escritor neoyorquino es una ‘estrella del rock’.

Debutó con poesía 'Unearth' (1974) y ensayos en las revistas 'New York Review of Books' y 'Harper's Saturday Review'. Bajo el seudónimo de Paul Benjamín, publicó su primera novela policíaca 'Squeeze Play' (1982) y luego 'La invención de la soledad' (1990), de corte autobiográfico.

Su despegue como escritor le llegó sin embargo en 1985 con la novela 'La ciudad de cristal', primera de 'La trilogía de Nueva York' junto con 'Fantasmas' (1986) y 'La habitación cerrada' (1986). Siendo profesor en la Universidad Princenton de Nueva York editó 'El país de las últimas cosas' (1987) y 'El Palacio de la luna' (1989).

En 1990 salió al mercado 'Pista de despegue-Poemas y ensayos' y 'La música del azar', en la que magnificaba las supuestas ventajas del desarraigo. Con este libro fue nominado para el premio Faulkner de obras de ficción. Además, guionizó la película del mismo nombre, dirigida en 1993 por Philip Haas, en la que también hizo el papel de chófer.

Su recopilación de ensayos sobre poetas y narradores, escritos entre los años setenta y ochenta, apareció en España en 1992 bajo el título 'El arte del hambre'. Ese último año publicó 'Leviatán', galardonada con el Premio Médicis a la novela extranjera. A ésta siguieron 'El cuaderno rojo' (1993) y 'Mr. Vértigo' (1994).

Auster también escribió el guion para la película 'Smoke' (1995, Wayne Wang), ganadora del Oso de Plata-Premio Especial del Jurado de la Berlinale y candidata al César francés a la mejor producción extranjera.

Dirigió junto a Wang la cinta "Blue in the face" (1995). Lanzó su ensayo autobiográfico 'Hand to mouth: A chronicle of early failure' (1997), que en España se publicó bajo el título 'A salto de mata'. Guionizó y dirigió, ya en solitario el film 'Lulu on the bridge' (1998).

Su vida se vio afectada recientemente por la tragedia, cuando su hijo Daniel Auster, que tenía 44 años, murió por una sobredosis.

El hijo del escritor había sido imputado por la muerte de su hija Ruby -nieta de Paul Auster-, de 10 meses. Según declararía, había consumido heroína cuando se quedó dormido y al despertar la pequeña estaba muerta por intoxicación de fentanilo y heroína.

En 2006, el escritor recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. En su discurso afirmó: “Me he pasado la vida entablando conversación con gente que nunca he visto, con personas que jamás conoceré, y así espero seguir hasta el día en que exhale mi último aliento”.