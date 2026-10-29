Anses de España cumplirá la Ley 19/2021 y pagará 700 euros a mayores de 30 que viven con sus padres

En cuanto a la cuantía de la ayuda, tras la revalorización oficializada para 2026, el importe máximo para un beneficiario individual quedó fijado en 733 euros mensuales. Esta cifra corresponde al umbral garantizado para una persona sola sin recursos, aunque el pago final podrá ser ajustado en función de los ingresos previos que registre el titular o de su compatibilidad con otras ayudas económicas del Estado.