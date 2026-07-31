Pedro Sánchez habló de la crisis migratoria en Ceuta: "Es una violación de la integridad territorial"

Por último, el presidente defendió la política migratoria del Ejecutivo y destacó que España ha logrado reducir de forma sostenida los flujos de migración irregular. "Hemos visto una reducción sistemática de las llegadas irregulares de más del 30%", concluyó.

Más de 50.000 los inmigrantes llegaron a Ceuta mientras aumenta la preocupación en Europa

El Ministerio del Interior español cifra en más de 50.000 los inmigrantes que han entrado en Ceutadesde Marruecos en las últimas 24 horas, en una de las mayores crisis migratorias registradas en la ciudad autónoma. La llegada masiva de personas ha desbordado por completo la capacidad de respuesta de las autoridades españolas y de las organizaciones humanitarias desplegadas sobre el terreno, en una ciudad de apenas 83.000 habitantes.

La crisis se agravó durante la jornada del jueves y la madrugada del viernes. Según el balance provisional, al menos 24 inmigrantes han muerto mientras intentaban alcanzar territorio español. La mayoría fallecieron cuando intentaban alcanzar la costa, aunque algunos perdieron la vida durante una avalancha registrada en el espigón del Tarajal, junto al principal paso fronterizo entre Marruecos y Ceut

Las imágenes difundidas en las últimas horas muestran a miles de personas cruzando la frontera, muchas de ellas bordeando los espigones que separan Marruecos de Ceuta. Entre quienes han llegado predominan los hombres jóvenes, aunque también se han visto familias con mujeres y niños. Este viernes, soldados españoles han comenzado a colaborar en el retorno de cientos de inmigrantes a Marruecos.

Rachid Sbihi, representante de una asociación profesional de la Guardia Civil en Ceuta, ha calificado la situación de "grave crisis humanitaria". Según ha explicado, miles de inmigrantes, entre ellos numerosos menores no acompañados, han pasado la noche durmiendo en parques y aceras, mientras otros deambulan por las calles sin un lugar donde alojarse.