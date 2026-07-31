Pedro Sánchez habló de la crisis migratoria en Ceuta: "Es una violación de la integridad territorial"
El presidente del gobierno español atribuyó el repunte de las entradas irregulares a una "lectura interesada de las mafias" sobre una sentencia judicial y asegura que el Ejecutivo reforzará la seguridad.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, denunció este viernes una “violación y un ataque a la integridad territorial de España” tras la llegada de una avalancha de migrantes a la ciudad costera de Ceuta, enclave del país europeo en el continente africano.
En su mensaje el mandatario trasladó un mensaje de apoyo a los ciudadanos de Ceuta y asegurando que "toda España está con ellos" y reconociendo la "angustia" que atraviesa la población. "Nos hacemos cargo del estado emocional que están viviendo los ceutíes", afirmó.
El jefe del Ejecutivo también recordó que Melilla ha sufrido una situación similar, en referencia a la crisis migratoria vivida en 2021, y subrayó que ambas ciudades autónomas requieren la máxima atención por parte del Estado.
En este sentido, garantizó que el Gobierno movilizará todos los recursos necesarios para preservar la seguridad en Ceuta. "El Gobierno de España va a utilizar todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad en Ceuta", aseguró.
Respecto al origen de la crisis, Sánchez sostuvo que, según las conversaciones mantenidas con las autoridades marroquíes, el incremento de las entradas irregulares responde a "una lectura interesada de las mafias" sobre la sentencia del tribunal relativa a la repatriación de personas que acceden a nado, al considerar que no existe una frontera física en esos casos.
Por último, el presidente defendió la política migratoria del Ejecutivo y destacó que España ha logrado reducir de forma sostenida los flujos de migración irregular. "Hemos visto una reducción sistemática de las llegadas irregulares de más del 30%", concluyó.
Más de 50.000 los inmigrantes llegaron a Ceuta mientras aumenta la preocupación en Europa
El Ministerio del Interior español cifra en más de 50.000 los inmigrantes que han entrado en Ceutadesde Marruecos en las últimas 24 horas, en una de las mayores crisis migratorias registradas en la ciudad autónoma. La llegada masiva de personas ha desbordado por completo la capacidad de respuesta de las autoridades españolas y de las organizaciones humanitarias desplegadas sobre el terreno, en una ciudad de apenas 83.000 habitantes.
La crisis se agravó durante la jornada del jueves y la madrugada del viernes. Según el balance provisional, al menos 24 inmigrantes han muerto mientras intentaban alcanzar territorio español. La mayoría fallecieron cuando intentaban alcanzar la costa, aunque algunos perdieron la vida durante una avalancha registrada en el espigón del Tarajal, junto al principal paso fronterizo entre Marruecos y Ceut
Las imágenes difundidas en las últimas horas muestran a miles de personas cruzando la frontera, muchas de ellas bordeando los espigones que separan Marruecos de Ceuta. Entre quienes han llegado predominan los hombres jóvenes, aunque también se han visto familias con mujeres y niños. Este viernes, soldados españoles han comenzado a colaborar en el retorno de cientos de inmigrantes a Marruecos.
Rachid Sbihi, representante de una asociación profesional de la Guardia Civil en Ceuta, ha calificado la situación de "grave crisis humanitaria". Según ha explicado, miles de inmigrantes, entre ellos numerosos menores no acompañados, han pasado la noche durmiendo en parques y aceras, mientras otros deambulan por las calles sin un lugar donde alojarse.
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