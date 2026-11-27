El juez lo declaró mentalmente apto después de una evaluación psiquiátrica

Un juez le concedió libertad bajo fianza tras su arresto, pero Markle volvió a la cárcel días después, cuando intentó cortar su tobillera electrónica de madrugada. Hace pocos días, otro magistrado lo declaró mentalmente apto para ser juzgado, con base en el informe de una psiquiatra designada por el tribunal, que concluyó que el acusado comprende los cargos y puede colaborar con su defensa.

La misma experta señaló, no obstante, que Markle exageró sus respuestas en varios momentos de la entrevista, una conducta conocida en el ámbito forense como malingering. En esa misma entrevista, recogida en el informe de la psiquiatra, Markle negó los hechos: “¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hice? No tengo ninguna pornografía infantil. No tengo fotos de niños desnudos”, según cita AP.

La relación con Meghan, cortada desde 2018

Meghan Markle, actriz de nacionalidad estadounidense, lleva años distanciada de su padre. Según declaraciones de la propia duquesa recogidas por Reuters, tomó conocimiento de las acusaciones contra él en la previa a su boda con el príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, celebrada en 2018. Ese fue el motivo por el que cortó el vínculo y decidió impedir todo contacto entre su padre y sus dos hijos: Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5.

La duquesa también reveló haber recibido, en enero de 2019, una carta con “acusaciones perturbadoras y preocupantes” sobre su padre. La Policía Metropolitana de Londres confirmó que en esa fecha le envió a su despacho una misiva que había recibido con “afirmaciones sobre supuestos delitos cometidos fuera del Reino Unido”.

Según la BBC, la carta fue escrita por Roslyn Loveless, primera esposa de Markle, fallecida en 2024. La policía reconoció que no compartió esa información con otros organismos de seguridad, una omisión que ahora investiga la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) del Reino Unido.

Si lo condenan por ambos cargos, Markle podría recibir hasta 40 años de prisión. Sigue detenido en Florida y la fiscalía informó que será trasladado a Los Ángeles en las próximas semanas, donde tendrá su audiencia de lectura de cargos ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California.