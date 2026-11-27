Acusan formalmente al padre de Meghan Markle de dos cargos por posesión de pornografía infantil
Un jurado federal en Los Ángeles formalizó la imputación contra el hombre de 82 años, que podría pasar hasta cuatro décadas en prisión si resulta condenado por ambos delitos.
El padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry del Reino Unido, fue acusado este martes por un gran jurado de California de dos cargos por posesión de pornografía infantil. Thomas Markle, de 82 años, se encuentra bajo custodia en Florida y se espera que sea procesado en las próximas semanas en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles.
La acusación sostiene que Markle tenía negativos de 35mm de abusos sexuales infantiles, incluida al menos una imagen en la que aparece un menor prepúber. Los documentos judiciales alegan que el director de iluminación tenía fotografías ilegales tanto en Filipinas, donde residió anteriormente, como en dos depósitos de alquiler en Los Ángeles.
Los fiscales afirman que agentes del FBI incautaron decenas de imágenes en diapositivas, negativos fotográficos y libros, entre ellas dos que parecen mostrar a Markle con menores desnudos o en diversos estados de desnudez.
La acusación alega que el material fue transportado por medios de comercio internacional
Según los documentos judiciales, un testigo identificó a Markle en al menos dos de esas fotografías. La acusación precisa además que el material fue “enviado por correo, transportado y distribuido a través de medios de comercio interestatal e internacional” y que el imputado sabía que al menos una de las imágenes involucraba a menores de 12 años.
Por separado, la policía filipina investiga a Markle por posesión y también por intención de distribuir imágenes de abuso infantil en la provincia de Cebú, en Filipinas, donde vivió hasta mayo, según un comunicado del general de brigada Allen Rae Co y lo que informó la BBC. Markle negó públicamente las acusaciones ante el Daily Mail, calificándolas de “mentiras enfermas”. La defensoría pública federal no respondió al pedido de comentarios de AP. Acusado no es condenado: rige la presunción de inocencia.
El juez lo declaró mentalmente apto después de una evaluación psiquiátrica
Un juez le concedió libertad bajo fianza tras su arresto, pero Markle volvió a la cárcel días después, cuando intentó cortar su tobillera electrónica de madrugada. Hace pocos días, otro magistrado lo declaró mentalmente apto para ser juzgado, con base en el informe de una psiquiatra designada por el tribunal, que concluyó que el acusado comprende los cargos y puede colaborar con su defensa.
La misma experta señaló, no obstante, que Markle exageró sus respuestas en varios momentos de la entrevista, una conducta conocida en el ámbito forense como malingering. En esa misma entrevista, recogida en el informe de la psiquiatra, Markle negó los hechos: “¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hice? No tengo ninguna pornografía infantil. No tengo fotos de niños desnudos”, según cita AP.
La relación con Meghan, cortada desde 2018
Meghan Markle, actriz de nacionalidad estadounidense, lleva años distanciada de su padre. Según declaraciones de la propia duquesa recogidas por Reuters, tomó conocimiento de las acusaciones contra él en la previa a su boda con el príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, celebrada en 2018. Ese fue el motivo por el que cortó el vínculo y decidió impedir todo contacto entre su padre y sus dos hijos: Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5.
La duquesa también reveló haber recibido, en enero de 2019, una carta con “acusaciones perturbadoras y preocupantes” sobre su padre. La Policía Metropolitana de Londres confirmó que en esa fecha le envió a su despacho una misiva que había recibido con “afirmaciones sobre supuestos delitos cometidos fuera del Reino Unido”.
Según la BBC, la carta fue escrita por Roslyn Loveless, primera esposa de Markle, fallecida en 2024. La policía reconoció que no compartió esa información con otros organismos de seguridad, una omisión que ahora investiga la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) del Reino Unido.
Si lo condenan por ambos cargos, Markle podría recibir hasta 40 años de prisión. Sigue detenido en Florida y la fiscalía informó que será trasladado a Los Ángeles en las próximas semanas, donde tendrá su audiencia de lectura de cargos ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California.
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