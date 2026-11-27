La decisión de avanzar en el cambio de nombres en el Ministerio de Hacienda fue confirmada por el Palacio del Planalto después de una extensa reunión que mantuvieron Lula da Silva y el banquero en la residencia presidencial de Brasil. De esta manera Trabuco reemplazará a Dario Durigan, quien asumió al frente de la cartera de Hacienda a comienzos de este mismo año tras la salida de Fernando Haddad, quien había tenido que abandonar el cargo para ponerse al frente de la campaña que desplegó para competir en las elecciones de octubre pasado.