Lula da Silva designó a un reconocido banquero como nuevo ministro de Hacienda en Brasil
Los mercados reaccionaron positivamente y fuertes alzas a la designación de Luiz Carlos Trabuco anunciada por Lula da Silva.
El reelecto presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, designó este viernes al reconcido banquero Luiz Carlos Trabuco para encabezar el Ministerio de Hacienda en lo que será su cuarto mandato al frente del gigante latinoamericano y que comenzará el próximo 5 de enero tras la ceremonia de asunción. Se trata de una designación que busca transmitir previsibilidad a los mercados en medio de las preocupaciones por la situación fiscal del país.
Trabuco, de 75 años, preside el consejo de administración de Bradesco, uno de los principales bancos privados brasileños, donde desarrolló toda su carrera profesional. Ingresó a la entidad a los 17 años y fue su director ejecutivo entre 2009 y 2018.
Reacción positiva
El anuncio de Lula da Silva tuvo un impacto inmediato en las operaciones financieras. El índice Ibovespa, principal referencia de la Bolsa de São Paulo, subió 6,07% tars conocerse la designación de Trabuco, su mayor avance diario desde el 5 de octubre.
En paralelo, el dólar y las tasas de interés negociadas en el mercado de futuros registraron fuertes caídas. Las versiones sobre la posible designación de Trabuco ya habían impulsado las cotizaciones desde el día anterior.
La decisión de avanzar en el cambio de nombres en el Ministerio de Hacienda fue confirmada por el Palacio del Planalto después de una extensa reunión que mantuvieron Lula da Silva y el banquero en la residencia presidencial de Brasil. De esta manera Trabuco reemplazará a Dario Durigan, quien asumió al frente de la cartera de Hacienda a comienzos de este mismo año tras la salida de Fernando Haddad, quien había tenido que abandonar el cargo para ponerse al frente de la campaña que desplegó para competir en las elecciones de octubre pasado.
La nueva gestión deberá definir su equipo y las prioridades de política fiscal, en un contexto de inquietud por el rumbo de las cuentas públicas.
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