Su perro murió y la familia decidió conservar su piel: "Es una alfombra"

En un primer momento, los usuarios pensaron que se trataba de una alfombra, lo que generó algunas críticas, mientras que otros apoyaron la iniciativa de los familiares.

perro alfombra.mp4

Ante la gran difusión de las imágenes, la empresa compartió un comunicado en sus redes: “No dejemos que la verdad se interponga en el camino de un buen titular, ¿cierto?. No, no hice una alfombra con la piel del Golden retriever como dicen las noticias. No esperaba que esto se convirtiera en una noticia internacional, así que me gustaría aclarar qué es lo que hago”.

“Algunos eligen solo una porción de piel, otros eligen toda la piel. Algunos prefieren quedarse con el cráneo e incinerar el resto. Unos quieren preservar a su mascota dormida para siempre. Las mascotas que preservo no son ‘alfombras’”, aclararon desde la cuenta @chimerataxidermy.