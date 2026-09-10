Una empresa ofrece casa, comidas diarias y transporte gratis a cambio de un trabajo de 20 horas semanales
Un glamping en la Patagonia busca voluntarios para una empresa turística. Ofrecen alojamiento, comida y traslados sin exigir experiencia laboral previa.
Una destacada empresa del rubro turístico que gestiona un exclusivo glamping en la Patagonia lanzó una atractiva convocatoria. La propuesta de trabajo busca voluntarios que deseen sumarse al equipo operativo durante la temporada alta, ofreciendo una estadía completa con múltiples beneficios para reducir drásticamente los costos de viaje.
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Cuáles son las tareas del voluntariado en esta empresa de la Patagonia
Quienes apliquen a esta oferta deberán cumplir jornadas laborales de apenas cuatro horas diarias, totalizando menos de 20 horas semanales, y contarán con un día libre para recorrer la región patagónica. Las tareas principales están centradas en la atención y recepción de huéspedes durante el check-in y check-out, la limpieza de las carpas y espacios comunes, y el apoyo general en la cocina durante el servicio.
A cambio de estas labores operativas, los colaboradores temporales recibirán excelentes comodidades para garantizar su bienestar:
- Alojamiento gratuito en el predio preparado para acampar, con acceso a duchas con agua caliente y conexión a internet.
- Provisión de las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena) durante toda la estadía.
- Traslado local cubierto desde el punto de llegada hasta las instalaciones del complejo.
Requisitos de la empresa para aplicar a la oferta
Para participar de este interesante programa de intercambio, los candidatos deben tener entre 21 y 32 años, contar con un nivel fluido de idioma inglés y demostrar conocimientos básicos de español. Además, resulta una condición excluyente residir fuera de Chile y poseer un seguro médico de viaje que se encuentre vigente.
La permanencia mínima requerida es de tres semanas, con una disponibilidad que abarca desde el mes de octubre hasta febrero. Cabe destacar que la propuesta no cubre los pasajes de vuelos internacionales ni los gastos vinculados a los trámites de visado, pero acepta con gusto las postulaciones de forma individual o en parejas para vivir una experiencia inolvidable en el sur.
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