¿Se amplía el conflicto? Israel asegura que Yemen comenzó a lanzarle misiles

A finales de 2023, durante la guerra entre Israel y Hamás tras los ataques del 7 de octubre, la agrupación —integrada en el llamado “Eje de la Resistencia” y respaldada por el régimen de los ayatolás iraníes— lanzó una ola de ataques contra buques de carga que transitaban por el mar Rojo rumbo al canal de Suez, en solidaridad con los palestinos. Los drones y misiles hutíes impactaron varias embarcaciones, algunas de las cuales terminaron hundidas, lo que obligó a las navieras a buscar rutas alternativas más seguras pero más largas y costosas, como el cruce por el cabo de Buena Esperanza, en el sur de África. Esto provocó trastornos en las cadenas de producción y en el comercio internacional.

Los ataques llevaron a EE.UU., Reino Unido y otros países a lanzar una campaña de bombardeos en contra de posiciones del grupo y a enviar naves de guerra para reabrir el paso. En 2025, Washington volvió a atacar posiciones del grupo en Yemen para evitar nuevos incidentes que afectaran el comercio mundial.

Sin embargo, una repetición de los ataques en el mar Rojo en el contexto actual —con el estrecho de Ormuz de facto cerrado por Irán, por donde transita el 25% del crudo que consume el mundo— podría empeorar aún más las perspectivas económicas mundiales, aseguraron expertos. “Ya vivimos una pesadilla, y esto la empeoraría aún más”, advirtió a BBC Radio 4 Farea Al Muslimi, investigador de Chatham House, un reconocido centro de estudios británico.