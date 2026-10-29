El bono para jubilados se viene devaluando de manera sostenida desde hace 31 meses y sigue en $70 mil
Merced del ajuste de Milei y Caputo, los jubilados de la mínima seguirán en noviembre, aun con el devaluado bono, por debajo de la línea de la pobreza.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron de los jubilados uno de los blancos preferidos de su feroz plan de ajuste. En ese camino mantienen congelado desde hace 31 meses el bono de apenas 70 mil pesos que todos los meses pagan a jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El gobierno libertario dispuso este jueves el pago del bono en noviembre próximo, una vez más sin actualizar y completamente devaluado merced del avance de la inflación durante los últimos dos años y medio. Así quedó plasmado en el Decreto 1296/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; del Jefe de Gabinete, Diego Santilli y de la ministro de Capital Humano, Sandra Pettovello.
De esta manera los jubilados de la mínima percibirán en noviembre un más que devaluado bono de apenas 70 mil pesos. El beneficio también alcanzará a titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Anses, incluyendo las otorgadas bajo la Ley 24.241, regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, regímenes especiales derogados y ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión transferidos a la Nación cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley 24.241. También serán beneficiarios quienes perciban prestaciones bajo el régimen establecido por el decreto 160/2005.
La medida incluye además a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, otras pensiones no contributivas y pensiones graciable de la Anses.
En noviembre los haberes jubilatorios subirán 1,9% siguiendo la inflación con dos meses de rezago y de esta manera el haber mínimo pasará de 435.748,51 pesos a 444.027,73 pesos. pesos. Si ese monto se le suma el bono de 70 mil pesos, ningún jubilado cobrará por debajo de los 514.027,73 pesos.
El bono para quienes cobran por encima del haber mínimo será proporcional hasta cubrir ese piso de 514.027,73 pesos. Quienes ya cobren ese monto o más no recibirán refuerzo alguno.
En septiembre pasado la Canasta Básica Total (CBT) informada por el Indec para un solo adulto, que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza llegó a los 528.319 pesos. Es decir que en noviembre los jubilados de la mínima percibirán ingresos por debajo de la línea de la pobreza incluso con el bono de 70 mil pesos. Se trata además de una CBT calculada hace dos meses por lo que la brecha para alcanzar el umbral que les permite escapar de la pobreza es aun mayor.
Decreto 1296/2026:
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