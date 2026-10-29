El bono para jubilados se viene devaluando de manera sostenida desde hace 31 meses y sigue en $70 mil

El bono para quienes cobran por encima del haber mínimo será proporcional hasta cubrir ese piso de 514.027,73 pesos. Quienes ya cobren ese monto o más no recibirán refuerzo alguno.

En septiembre pasado la Canasta Básica Total (CBT) informada por el Indec para un solo adulto, que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza llegó a los 528.319 pesos. Es decir que en noviembre los jubilados de la mínima percibirán ingresos por debajo de la línea de la pobreza incluso con el bono de 70 mil pesos. Se trata además de una CBT calculada hace dos meses por lo que la brecha para alcanzar el umbral que les permite escapar de la pobreza es aun mayor.

Decreto 1296/2026: