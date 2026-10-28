El Gobierno activó el Decreto 3329/26 y dará un bono de $250.000 para trabajadores estatales en noviembre
El Municipio de Quilmes confirmó el pago de un bono extraordinario para sus empleados. Conocé los requisitos para cobrar este refuerzo salarial en noviembre.
La intendencia de Quilmes oficializó el pago de un bono de $250.000 que se abonará durante el mes de noviembre de 2026 a sus trabajadores estatales. Esta medida excepcional, establecida a través del Decreto 3329/26, busca acompañar el poder adquisitivo del personal de la administración pública local frente al contexto económico.
A quiénes les corresponde el bono para trabajadores estatales de Quilmes
Según detalla la normativa oficial, la asignación denominada "Bono Extraordinario Noviembre 2026" de $250.000 tiene carácter no remunerativo y no bonificable. Este refuerzo económico alcanzará a todos los agentes que se desempeñen como Personal de Planta Permanente y Personal Temporario correspondientes a las Jurisdicciones 1 y 2 del municipio bonaerense.
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El documento del Gobierno de Quilmes, firmado con fecha del 26 de octubre de 2026, establece ciertas condiciones específicas y excluyentes para la percepción del beneficio:
- Cargos múltiples: aquellos agentes municipales que posean dos o más cargos en la administración percibirán la suma extraordinaria únicamente por un solo cargo.
- Exclusiones por fecha de ingreso: quedan exceptuados del cobro los empleados cuya fecha de ingreso al municipio sea igual o posterior al 1° de noviembre de 2026.
- Exclusiones por cese de actividades: tampoco percibirán el beneficio económico aquellos trabajadores que hayan registrado ceses producidos durante todo el mes de octubre de 2026 y el 1° de noviembre de 2026.
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