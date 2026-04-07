Presentaron un proyecto para declarar la neutralidad de Argentina en la guerra de Medio Oriente

Además, Irán señaló que el presidente y el canciller argentinom Pablo Quirno “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”.

El proyecto de Marino establece que Argentina no es parte beligerante en dicho conflicto y “reafirma la vocación histórica de paz del país conforme a la Constitución Nacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

milei trump

Asimismo, la iniciativa ratifica que “América Latina y el Caribe constituyen una zona de paz, de acuerdo con la Proclama de la CELAC de 2014 y la Resolución 41/11 de la Asamblea General de la ONU”.

La resolución desautoriza todas las declaraciones y actos del Poder Ejecutivo que posicionaron a la Argentina como aliada de una de las partes en el conflicto (Estados Unidos e Israel), “por haber sido realizados sin autorización del Congreso, en violación del artículo 75, inciso 25, de la Constitución Nacional, que reserva al Poder Legislativo las facultades en materia de guerra y paz”.

Entre los actos desautorizados, Marino incluye los comunicados de Cancillería y de la Oficina del Presidente del 28 de febrero, las declaraciones del presidente Milei en la Universidad Yeshiva del 9 de marzo, y las declaraciones del canciller Quirno y del secretario de Comunicación Javier Lanari sobre la posibilidad de prestar asistencia militar a Estados Unidos.

Además, el proyecto intima al Poder Ejecutivo a “abstenerse de cualquier forma de colaboración militar, logística o de inteligencia en el conflicto” y “le solicita que remita al Congreso en un plazo de diez días hábiles copia íntegra de los acuerdos firmados en la Conferencia Anticárteles de las Américas y de la proclamación del Escudo de las Américas”.

misiles iranies

Por último, dispone la comunicación de la resolución a la Organización de Naciones Unidas (ONU); la Organizaciones de Estados Americanos (OEA); la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y a los gobiernos de Estados Unidos, Israel e Irán; e invita al Senado de la Nación a pronunciarse en el mismo sentido.

Firman el proyecto los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Sabrina Selva, Santiago Cafiero, Martín Aveiro, María Graciela Parola, Hilda Aguirre, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Lorena Pokoik, Ernesto Alí, Pablo Todero, Marcelo Mango, Adriana Serquis, Jorge Neri Araujo Hernández, Cristian Andino, Gabriela Pedrali, Aldo Leiva, Itai Hagman, Roxana Monzón, Nicolás Trotta, Ana María Ianni y Varinia Marín.