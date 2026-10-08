Presunto caso de peste neumónica en Rusia: el Gobierno convocó a una reunión y analiza medidas para viajeros

El servicio ruso de protección al consumidor, Rospotrebnadzor, informó que la mujer murió a causa de una “neumonía de etiología desconocida” y que solo se detectaron dos casos de Covid-19 y dos de infección rinovírica entre las personas que tuvieron contacto con ella.

El organismo ruso negó ayer en un comunicado que se hubiera producido un accidente durante el manejo de microorganismos dentro del Instituto y subrayó que la investigación confirmó que se respetaron todos los protocolos durante el trabajo de investigación.

“No se ha detectado ninguna afección relacionada con una patología infecciosa”, subrayaron y señalaron que en los casi 5.000 análisis en laboratorio no se encontró “ningún microorganismo patógeno peligroso”.

Según la información transmitida por Rusia a la Organización Mundial de la Salud (OMS), “no se ha registrado recientemente ningún caso de peste en la región de Irkutsk y tampoco se han detectado patógenos de alta peligrosidad entre los contactos”.