Presunto caso de peste neumónica en Rusia: el Gobierno convocó a una reunión y analiza medidas para viajeros
El Ministerio de Salud reunirá a equipos técnicos para evaluar la situación y definir si corresponde tomar alguna medida preventiva.
A raíz del presunto caso de peste neumónica que encendió las alarmas tras la muerte de una mujer de 28 años que trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk, en Siberia, Rusia, el Ministerio de Salud argentino convocó a una reunión para evaluar la situación y definir si es necesario implementar medidas preventivas.
Desde la Casa Rosada siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos, aunque por el momento optaron por esperar los informes sanitarios oficiales antes de emitir recomendaciones.
Si bien se evalúa la alternativa de emitir alertas o pautas específicas destinadas a quienes tengan planeado viajar a Rusia, todavía no se adoptó ninguna resolución definitiva al respecto.
Por el momento, el Ministerio de Salud no modificó las recomendaciones vigentes ni existen restricciones hasta tanto no se lleve a cabo una evaluación minuciosa de los datos epidemiológicos disponibles, según TN.
Presunto caso de peste neumónica: qué informaron desde Rusia
La alarma a nivel mundial se encendió el 2 de octubre, cuando Daria Shipilova, de 28 años y quien trabajaba en el laboratorio, falleció a los tres días de haber sido ingresada a un hospital en Shelekhov, una localidad cercana a Irkutsk.
El servicio ruso de protección al consumidor, Rospotrebnadzor, informó que la mujer murió a causa de una “neumonía de etiología desconocida” y que solo se detectaron dos casos de Covid-19 y dos de infección rinovírica entre las personas que tuvieron contacto con ella.
El organismo ruso negó ayer en un comunicado que se hubiera producido un accidente durante el manejo de microorganismos dentro del Instituto y subrayó que la investigación confirmó que se respetaron todos los protocolos durante el trabajo de investigación.
“No se ha detectado ninguna afección relacionada con una patología infecciosa”, subrayaron y señalaron que en los casi 5.000 análisis en laboratorio no se encontró “ningún microorganismo patógeno peligroso”.
Según la información transmitida por Rusia a la Organización Mundial de la Salud (OMS), “no se ha registrado recientemente ningún caso de peste en la región de Irkutsk y tampoco se han detectado patógenos de alta peligrosidad entre los contactos”.
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