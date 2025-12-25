Pura ternura: Kate Middleton tocó el piano con su hija Charlotte

Embed - The Prince and Princess of Wales on Instagram: "Love and connection through music A special duet playing Holm Sound by @erlandcooper to open this year’s ‘Together at Christmas’ Carol Service. Watch Royal Carols: Together at Christmas on ITVX now." View this post on Instagram

El foco en la familia y la niñez

Desde su regreso a la escena pública, Kate Middleton ha centrado sus esfuerzos en causas relacionadas con la familia y el desarrollo infantil. Esta aparición junto a Charlotte no es más que un reflejo de ese compromiso personal y público. Mientras George, de 12 años, y el pequeño Louis, de 7, también forman parte del núcleo familiar que acompaña a la pareja real, fue la pequeña princesa quien esta vez se llevó todas las miradas al demostrar sus habilidades musicales.

Este especial navideño no solo sirvió para celebrar las fiestas, sino para consolidar la imagen de una princesa resiliente que encuentra en sus hijos y en la música un refugio para compartir con su pueblo. El dueto en Windsor se ha convertido rápidamente en el símbolo de un nuevo comienzo para los Gales, cerrando un año de pruebas con una nota de esperanza y armonía familiar.