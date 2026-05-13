Cambió el boca de urna en Gran Hermano: quiénes se van hoy de la casa, según Pabloschi

gran hermano plantas Franco Zunino | Lolo Poggio | Eduardo Carrera | Titi Tcherkaski

Quiénes quedarán eliminados de Gran Hermano hoy miércoles, según Pabloschi

A poco tiempo de la gala, la verdadera pelea se vive en internet. Los fans ya no adivinan quién se va, sino que se fijan en lo que pasa en X (Twitter), que se ha convertido en el mejor termómetro para anticipar los resultados del programa.

Aunque el voto final a través de los canales oficiales es el que cuenta, las encuestas virtuales hoy funcionan como un espejo de lo que pasará en la televisión. Estos sondeos suelen fallar muy poco y muestran claramente hacia dónde va la votación del público.

Como siempre, todas las miradas se posaron en Pabloshi. El famoso usuario, conocido por no fallar nunca en sus predicciones, publicó un posteo que rápidamente se hizo viral, cambiando por completo las expectativas de los grupos de fans.

"Paso % de Lolo y Zunino. Tercer puesto Grecia 51%", escribió el gurú de las eliminaciones, indicando que Poggio quedaría afuera con más del 53% de los votos, mientras que el joven superaría los 56%, ocupando el primer puesto en una "placa planta" con voto positivo.

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