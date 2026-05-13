Cambió el boca de urna en Gran Hermano: quiénes se van hoy de la casa, según Pabloschi
Con seis jugadores en la cuerda floja, este miércoles se definen dos eliminaciones y uno de los principales referentes en redes sociales ya dio su veredicto.
El clima dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada está que arde. Tras la salida de Daniela de Lucía, los participantes creían tener el panorama claro con la activación de la "placa planta", el mecanismo de castigo para quienes no generan contenido. Pero, como es costumbre en este juego, la tranquilidad duró poco.
Santiago del Moro dejó a todos boquiabiertos al revelar un comunicado explosivo del Big. Lo que parecía una gala de rutina se transformó en un campo de batalla estratégico con una sola frase: “El miércoles se van dos”, indicó el conductor, anticipando lo candente que será la gala de esta noche.
La producción ha decidido pisar el acelerador, confirmando que estamos ante una de las semanas más despiadadas de la edición: dos participantes abandonarán la competencia en la gala de este miércoles que, además, será una nueva jornada de nominaciones.
Finalmente, el domingo un tercer jugador quedará fuera de juego, dado que el lunes se llevarán a cabo los premios Martín Fierro, por lo que no habrá emisión del reality.
El objetivo es claro: realizar una limpieza profunda de la casa antes del esperado repechaje del 20 de mayo. Con tres bajas confirmadas para esta semana, la pregunta es: ¿quiénes lograrán sobrevivir a la purga y quiénes verán el regreso de sus excompañeros desde afuera?
Quiénes quedarán eliminados de Gran Hermano hoy miércoles, según Pabloschi
A poco tiempo de la gala, la verdadera pelea se vive en internet. Los fans ya no adivinan quién se va, sino que se fijan en lo que pasa en X (Twitter), que se ha convertido en el mejor termómetro para anticipar los resultados del programa.
Aunque el voto final a través de los canales oficiales es el que cuenta, las encuestas virtuales hoy funcionan como un espejo de lo que pasará en la televisión. Estos sondeos suelen fallar muy poco y muestran claramente hacia dónde va la votación del público.
Como siempre, todas las miradas se posaron en Pabloshi. El famoso usuario, conocido por no fallar nunca en sus predicciones, publicó un posteo que rápidamente se hizo viral, cambiando por completo las expectativas de los grupos de fans.
"Paso % de Lolo y Zunino. Tercer puesto Grecia 51%", escribió el gurú de las eliminaciones, indicando que Poggio quedaría afuera con más del 53% de los votos, mientras que el joven superaría los 56%, ocupando el primer puesto en una "placa planta" con voto positivo.
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