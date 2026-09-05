Tragedia en Bolivia: dos muertos y 81 heridos tras dos explosiones en un cuartel militar
El hecho ocurrió en una unidad de Viacha y provocó un incendio de gran magnitud. Hay siete personas desaparecidas y varios heridos permanecen en estado crítico.
Dos explosiones registradas en el interior de un cuartel militar de Bolivia dejaron al menos dos personas muertas y 81 heridas. El episodio ocurrió durante la tarde del viernes en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 “Libertador Simón Bolívar”, ubicado en Viacha, a unos 22 kilómetros de La Paz.
El estallido provocó un incendio y generó importantes daños tanto dentro de la instalación militar como en las viviendas cercanas. Además, las autoridades confirmaron que hay siete personas desaparecidas y advirtieron que el número de víctimas fatales podría aumentar a medida que avancen las tareas de búsqueda entre los escombros.
Investigan el origen de las explosiones en Bolivia
Las detonaciones ocurrieron alrededor de las 14:30, hora local, y fueron provocadas por material pirotécnico y explosivos. El ministro de Defensa boliviano, Ernesto Justiniano, explicó que todavía se intenta determinar qué material estuvo involucrado en la segunda explosión, que fue la de mayor magnitud.
"La causa y el material involucrado en esta segunda explosión todavía están siendo determinados por los equipos especializados y por la investigación correspondiente", declaró el funcionario, según informó el diario El Deber.
Las primeras averiguaciones apuntan a que la primera deflagración habría sido provocada por pólvora negra. El segundo estallido, descrito por Justiniano como "enorme", habría generado la mayor parte de los daños.
Videos difundidos por medios locales y en redes sociales mostraron la dimensión del episodio, con puertas y ventanas de viviendas afectadas por la onda expansiva. Roger Roca, subcomandante general de la Policía, señaló además que decenas de casas sufrieron daños y que los equipos de emergencia trabajaban para localizar posibles víctimas.
Entre los heridos hay civiles, militares y policías, que fueron derivados a distintos centros médicos de La Paz y El Alto. La prensa local informó que al menos ocho de ellos se encuentran en estado crítico.
Las personas desaparecidas serían militares que se encontraban en el centro de mantenimiento al momento del incidente. " (Entre) las personas desaparecidas hay conscriptos y soldados del centro de mantenimiento", declaró Justiniano, según La Razón.
Al ser consultado por las víctimas fatales, el funcionario confirmó: "También está confirmado que son miembros del personal del centro de mantenimiento".
Evacuaron a los vecinos
El impacto de las explosiones también obligó a evacuar a decenas de familias que viven en las inmediaciones del cuartel. Los vecinos fueron trasladados de manera preventiva a una escuela cercana, donde recibieron alimentos, frazadas y asistencia mientras las autoridades evaluaban las condiciones de seguridad.
"Los vecinos que han tenido que abandonar sus viviendas están siendo trasladados temporalmente a la Escuela de Música, donde estamos haciendo llegar frazadas, alimentos y todo lo necesario para atenderlos durante estas horas", aseguró el ministro de Defensa.
"Por razones de seguridad, todavía no es prudente que todas las familias regresen a sus hogares", agregó.
La situación también afectó el suministro eléctrico. De acuerdo con la empresa Delapaz, alrededor de una veintena de barrios de Viacha quedaron sin servicio como consecuencia del incidente.
Mientras continúan las tareas de búsqueda y la investigación para determinar qué provocó las detonaciones, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó su "más profunda solidaridad" con los familiares de las víctimas y de quienes resultaron heridos.
El mandatario también aseguró que ordenó una investigación "con seriedad, transparencia y responsabilidad". "He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido", escribió en X.
"Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan", afirmó.
Ante la tragedia, las autoridades municipales de Viacha decretaron tres días de duelo en solidaridad con las familias afectadas.
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