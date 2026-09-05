Tragedia en Bolivia: dos muertos y 81 heridos tras dos explosiones en un cuartel militar

Videos difundidos por medios locales y en redes sociales mostraron la dimensión del episodio, con puertas y ventanas de viviendas afectadas por la onda expansiva. Roger Roca, subcomandante general de la Policía, señaló además que decenas de casas sufrieron daños y que los equipos de emergencia trabajaban para localizar posibles víctimas.

ÚLTIMA HORA: Una fuerte explosión en un cuartel militar en La Paz, Bolivia, deja al menos 55 heridos, varios de ellos de gravedad. El incidente se debió presuntamente a la detonación accidental de material pirotécnico. pic.twitter.com/nZRWr9SkQF — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 4, 2026

Entre los heridos hay civiles, militares y policías, que fueron derivados a distintos centros médicos de La Paz y El Alto. La prensa local informó que al menos ocho de ellos se encuentran en estado crítico.

Las personas desaparecidas serían militares que se encontraban en el centro de mantenimiento al momento del incidente. " (Entre) las personas desaparecidas hay conscriptos y soldados del centro de mantenimiento", declaró Justiniano, según La Razón.

Al ser consultado por las víctimas fatales, el funcionario confirmó: "También está confirmado que son miembros del personal del centro de mantenimiento".

Evacuaron a los vecinos

El impacto de las explosiones también obligó a evacuar a decenas de familias que viven en las inmediaciones del cuartel. Los vecinos fueron trasladados de manera preventiva a una escuela cercana, donde recibieron alimentos, frazadas y asistencia mientras las autoridades evaluaban las condiciones de seguridad.

"Los vecinos que han tenido que abandonar sus viviendas están siendo trasladados temporalmente a la Escuela de Música, donde estamos haciendo llegar frazadas, alimentos y todo lo necesario para atenderlos durante estas horas", aseguró el ministro de Defensa.

"Por razones de seguridad, todavía no es prudente que todas las familias regresen a sus hogares", agregó.

La situación también afectó el suministro eléctrico. De acuerdo con la empresa Delapaz, alrededor de una veintena de barrios de Viacha quedaron sin servicio como consecuencia del incidente.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y la investigación para determinar qué provocó las detonaciones, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó su "más profunda solidaridad" con los familiares de las víctimas y de quienes resultaron heridos.

El mandatario también aseguró que ordenó una investigación "con seriedad, transparencia y responsabilidad". "He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido", escribió en X.

Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones registradas en instalaciones del Regimiento Bolívar, en el municipio de Viacha.

En momentos como este, la… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) September 5, 2026

"Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan", afirmó.

Ante la tragedia, las autoridades municipales de Viacha decretaron tres días de duelo en solidaridad con las familias afectadas.