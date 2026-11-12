Qué dijo el papa León XIV sobre abusos cometidos por el clero tras reencontrarse con los obispos de Perú

Papa León XIV

La llegada del papa León XIV a Perú

El arribo del Papa a Perú es especialmente emocionante porque se trata del regreso de Robert Prevost, ya no como Obispo de Chiclayo sino de Roma y, por lo tanto, líder de la Iglesia Católica. Ante los obispos que alguna vez fueron sus pares el Papa señaló la necesidad de que incluso los religiosos de alto rango se acerquen a la vida diaria de los fieles, "entrando a los hogares, acompañando a los enfermos, encontrando a los jóvenes, acercándose a las comunidades que, por su distancia geográfica, pocas veces pueden hacerse escuchar".