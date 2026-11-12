Qué dijo el papa León XIV sobre abusos cometidos por el clero tras reencontrarse con los obispos de Perú
El pontífice pidió responder "con la verdad" ante las denuncias por abuso sexual, "perpetrados por miembros tanto del clero o en el contexto eclesial".
El papa León XIV encaró esta semana el último tramo de su gira por Sudamérica con una parada especial en Perú, su patria por adopción. Durante un evento realizado este jueves con obispos de todo el país, el sumo pontífice se refirió a uno de los temas más sensibles que maneja la Iglesia, que es el de los abusos cometidos por el clero.
Qué dijo el papa León XIV sobre abusos cometidos por el clero en Perú
"Permítanme referirme a una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros tanto del clero o en el contexto eclesial", expresó León XIV en el Palacio Arzobispal de Lima. "Hemos de responder como lo haría Jesús: con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", sentenció el Papa en declaraciones que trascendieron posteriormente.
La llegada del papa León XIV a Perú
El arribo del Papa a Perú es especialmente emocionante porque se trata del regreso de Robert Prevost, ya no como Obispo de Chiclayo sino de Roma y, por lo tanto, líder de la Iglesia Católica. Ante los obispos que alguna vez fueron sus pares el Papa señaló la necesidad de que incluso los religiosos de alto rango se acerquen a la vida diaria de los fieles, "entrando a los hogares, acompañando a los enfermos, encontrando a los jóvenes, acercándose a las comunidades que, por su distancia geográfica, pocas veces pueden hacerse escuchar".
Al igual que como se planteó en Montevideo y Buenos Aires, el papa León XIV encabezará este jueves una vigilia con los jóvenes organizada en el Estado Nacional de Lima. Será un cierre ideal a una jornada en la cual visitó el Santuario de Las Nazarenas y participó del rezo de la Hora Media en la Catedral de Lima.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario