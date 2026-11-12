El cuadro del papa León XIV y Marta que se viralizó
Un artista argentino retrató el encuentro entre el Papa y una residente del Cottolengo Don Orione de Claypole.
El encuentro entre el papa León XIV y Marta Griselda Torres en el Cottolengo Don Orione de Claypole fue uno de los momentos más recordados de la estadía del Sumo Pontífice en Argentina. En medio de la emoción, un artista se inspiró y transformó la escena en una pintura que se viralizó en redes sociales.
Gastón Bejarano seguía la transmisión por televisión cuando escuchó el testimonio de Marta. De inmediato, buscó una hoja y comenzó a pintar. El resultado fue una pintura sencilla que rápidamente despertó interés y generó muchos comentarios.
“Me levanté a la mañana, prendí la tele como todos y empecé a ver la misa que estaba dando el Papa. Estaba hablando Marta y fue un disparo al corazón”, contó el pintor en una entrevista con Infobae En Vivo.
La emoción detrás de la pintura
La imagen elegida por el artista muestra uno de los momentos más significativos de la visita: cuando León XIV se acercó a Marta después de escucharla, le tomó la mano y conversó brevemente con ella en privado.
El propio Bejarano explicó que no había pensado previamente en realizar una obra sobre el encuentro.
“Yo plasmé lo que sentí en ese momento, lo necesitaba plasmar en la pintura, que es el medio que tengo para expresar mis emociones”, explicó, y agregó: “Es una pintura chiquita, sin muchos detalles, pero con mi corazón ahí puesto. Y eso lo vio la gente, por eso se habrá viralizado tanto”.
La publicación del cuadro tuvo mucha repercusión. Bejarano reconoció que no está acostumbrado a recibir tantas interacciones: “La cantidad de mensajes que me han llegado y que me siguen llegando es impresionante”, señaló. “Fue muy lindo, la verdad. Me encantaría poder contestar a todos, pero son muchos, muchos mensajes”, admitió.
Pese al interés que despertó la obra, el pintor tiene otra intención antes que comercializarla: quiere entregársela al Cottolengo Don Orione para que permanezca en el establecimiento como recuerdo de la visita del Papa.
“La idea mía era donar la obra, pero que quede ahí en el Cottolengo, en representación de todos los residentes que están ahí, que quede como ese día histórico de fe y de resiliencia”, expresó y concluyó: “Me gustaría agarrarle la mano a Marta y decirle gracias”.
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