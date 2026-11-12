El cuadro del papa León XIV y Marta que se viralizó

El pintor Gastón Bejarano

“Yo plasmé lo que sentí en ese momento, lo necesitaba plasmar en la pintura, que es el medio que tengo para expresar mis emociones”, explicó, y agregó: “Es una pintura chiquita, sin muchos detalles, pero con mi corazón ahí puesto. Y eso lo vio la gente, por eso se habrá viralizado tanto”.

La publicación del cuadro tuvo mucha repercusión. Bejarano reconoció que no está acostumbrado a recibir tantas interacciones: “La cantidad de mensajes que me han llegado y que me siguen llegando es impresionante”, señaló. “Fue muy lindo, la verdad. Me encantaría poder contestar a todos, pero son muchos, muchos mensajes”, admitió.

Pese al interés que despertó la obra, el pintor tiene otra intención antes que comercializarla: quiere entregársela al Cottolengo Don Orione para que permanezca en el establecimiento como recuerdo de la visita del Papa.

“La idea mía era donar la obra, pero que quede ahí en el Cottolengo, en representación de todos los residentes que están ahí, que quede como ese día histórico de fe y de resiliencia”, expresó y concluyó: “Me gustaría agarrarle la mano a Marta y decirle gracias”.