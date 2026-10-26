Qué significa "Six Seven", el challenge adolescente al que Javier Milei se sumó con 56 años

Muecas, desconexión y una forzada euforia en Casa Rosada

Tras varias horas de absoluto silencio por la épica remontada del líder progresista en el balotaje brasileño, el presidente argentino intentó desentenderse del resultado. Pese a haber realizado una militancia activa a favor del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, el mandatario optó por evadir el análisis geopolítico y recurrió a la provocación infantil frente a las cámaras.