Qué significa "Six Seven", el challenge adolescente al que Javier Milei se sumó con 56 años
Javier Milei sorprendió al realizar el gesto adolescente "Six Seven" en el balcón de la Casa Rosada tras la dura derrota de su aliado en Brasil.
La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil significó un fuerte golpe para el Gobierno. Lejos de mostrar templanza, Javier Milei reapareció en la Casa Rosada con una insólita puesta en escena, donde se sumó a la moda del "Six Seven" para intentar ocultar su preocupación internacional.
Muecas, desconexión y una forzada euforia en Casa Rosada
Tras varias horas de absoluto silencio por la épica remontada del líder progresista en el balotaje brasileño, el presidente argentino intentó desentenderse del resultado. Pese a haber realizado una militancia activa a favor del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, el mandatario optó por evadir el análisis geopolítico y recurrió a la provocación infantil frente a las cámaras.
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Lo que pretendió ser una muestra de despreocupación institucional terminó convirtiéndose en un espectáculo desconcertante que dejó los siguientes puntos clave:
- El escenario: en la previa de la reunión de Gabinete, el jefe de Estado salió al célebre balcón de Balcarce 50 para mostrar una imagen de forzada euforia junto a sus ministros, de cara a una Plaza de Mayo casi vacía.
- La seña viral: en lugar de adoptar la seriedad que exige un panorama internacional adverso, comenzó a sonreír exageradamente y a realizar el "Six Seven" con las manos, un gesto que actualmente es tendencia excluyente entre niños y adolescentes.
- Falta de investidura: a sus 56 años, la utilización de este código juvenil funcionó como una mueca de negación ante la derrota de su aliado regional, evidenciando serias dificultades en el Gobierno para procesar los reveses políticos.
- Riesgo diplomático: el respaldo explícito a Bolsonaro y este tipo de reacciones alejan a la gestión libertaria de la madurez institucional, colocando a la Argentina en una posición de extrema vulnerabilidad comercial ante su socio más importante.
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