Milei lanzó un "manual para los que entienden todo literal" tras la polémica por la metáfora de la hoguera
El Presidente respondió en sus redes con una sátira dirigida a los periodistas, luego de ser acusado de incitar a la violencia y negar los problemas de económicos de la gente.
El presidente Javier Milei volvió a encender la polémica al publicar en su cuenta de Instagram una guía satírica dedicada a los que interpretan sus declaraciones "de manera literal". La iniciativa funcionó como una respuesta directa a la ola de denuncias, que llegarán a la CIDH y a la ONU, y repudios periodísticos surgidos tras su reciente expresión sobre "mandar a la hoguera" a ciertos comunicadores, un comentario que desde la Casa Rosada intentaron justificar como una figura retórica sobre el desprestigio profesional, pero que en el arco mediático fue calificado como una incitación a la violencia institucional.
La controversia se suma a los cuestionamientos que el mandatario venía cosechando por sus afirmaciones en materia económica, donde recurrió a un razonamiento similar para minimizar el impacto de la pérdida del poder adquisitivo. En aquella oportunidad, el Jefe de Estado había pecado de esa literalidad argumentado que resulta falso que a la población "no le alcance para llegar a fin de mes", razonando que, de ser así, las familias directamente no comerían ni beberían durante los últimos días del mes, una deducción analizada por sus detractores como un razonamiento insensible que ignora los ajustes y privaciones cotidianas de la sociedad.
Estas declaraciones incluso lo hicieron víctima de cargadas directas de algunos artistas en pleno show, que ni siquiera hizo falta explicar.
La batalla retórica entre las metáforas y la responsabilidad oficial
La estrategia de apelar a un "manual para literales" busca consolidar la narrativa libertaria de que sus opositores padecen una incapacidad deliberada para comprender la ironía, las hipérboles y el sentido figurado dentro del discurso político. Desde su perspectiva, el periodismo tradicional descontextualiza deliberadamente los giros lingüísticos del mandatario para alimentar una agenda de confrontación y victimización, utilizando el estricto apego a la literalidad como una herramienta de desgaste comunicación sobre la gestión de gobierno.
Sin embargo, desde las asociaciones de prensa y diversos sectores políticos señalaron que la investidura presidencial exige un piso de prudencia verbal que no puede escudarse de manera sistemática tras el recurso del sarcasmo. La tensión de fondo expone dos visiones irreconciliables sobre el lenguaje del poder: mientras Milei reivindica su derecho a emplear modismos informales y metáforas extremas, sus críticos sostienen que la palabra de un Jefe de Estado construye realidad institucional y no puede quedar sujeta a aclaraciones posteriores sobre qué debe tomarse al pie de la letra y qué no.
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