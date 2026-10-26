Milei lanzó un "manual para los que entienden todo literal" tras la polémica por la metáfora de la hoguera

La controversia se suma a los cuestionamientos que el mandatario venía cosechando por sus afirmaciones en materia económica, donde recurrió a un razonamiento similar para minimizar el impacto de la pérdida del poder adquisitivo. En aquella oportunidad, el Jefe de Estado había pecado de esa literalidad argumentado que resulta falso que a la población "no le alcance para llegar a fin de mes", razonando que, de ser así, las familias directamente no comerían ni beberían durante los últimos días del mes, una deducción analizada por sus detractores como un razonamiento insensible que ignora los ajustes y privaciones cotidianas de la sociedad.