Quiebra de ueno bank: la Justicia aplicó un corralito sobre los bienes de directivos y empresas vinculadas
Un juez de Paraguay ordenó bloquear el patrimonio de 34 personas físicas y jurídicas relacionadas con ueno bank.
El caso ueno bank sumó un nuevo capítulo judicial en Paraguay. El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, hizo lugar a un pedido del Ministerio Público y dispuso un verdadero corralito sobre los bienes de directivos, exdirectivos y empresas vinculadas a la entidad bancaria.
La resolución establece la inhibición general de vender y gravar bienes de 34 personas físicas y jurídicas relacionadas con ueno bank y distintas sociedades asociadas. De esta manera, los involucrados no podrán disponer libremente de sus patrimonios mientras avanza la investigación judicial.
La medida se conoce después de que el Banco Central de Paraguay (BCP) dispusiera la intervención de ueno bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación financiera del país.
Quiénes son los directivos de ueno bank alcanzados por el corralito
Entre los principales involucrados aparece Federico Miguel Vázquez Villasanti, CEO de ueno bank. También fueron alcanzados los exdirectivos Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
La medida también comprende a empresarios y directivos de sociedades vinculadas al grupo, entre ellos José Augusto Sala Cardozo, Sergio Pizurno, Vanessa Esther Godoy Ayala, Oscar Urdapilleta, César Javier Mengual Mazacotte y Miguel Ángel Garay.
Cuáles son las empresas vinculadas a ueno bank afectadas
El cerrojo judicial también alcanza a siete sociedades relacionadas con la entidad bancaria: Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. y Vinanzas S.A. La decisión busca preservar los activos de las personas y empresas involucradas mientras se desarrolla el proceso judicial y evitar que puedan desprenderse de sus bienes durante la investigación.
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