Santiago Peña había culpado de todo al periodismo como hace Javier Milei
Meses antes de su renuncia, Santiago Peña apuntó contra los medios de comunicación y denunció una campaña de desinformación impulsada por un "poder paralelo".
Meses antes de que el colapso de ueno bank forzara su renuncia a la Presidencia de Paraguay, Santiago Peña había adoptado una estrategia de confrontación contra la prensa, trazando un paralelismo con la utilizada por Javier Milei. En abril de 2025, Peña denunció a grupos con "intereses creados" por orquestar una fuerte campaña de desinformación.
Durante una entrevista en la radio 1080 AM, el entonces jefe de Estado identificó las denuncias mediáticas sobre su relación con Ueno Holding S.A.E.C.A. como una pieza de una operación de mayor alcance para desgastar su figura.
"Narrativa fabricada" y el retiro de sus acciones de ueno bank
IMPORTANTE: Qué decía Javier Milei sobre Paraguay y Santiago Peña: "Argentina tiene mucho que aprender"
En medio de los crecientes cuestionamientos por su participación en el holding financiero, Peña rechazó las acusaciones de corrupción y sostuvo que su desvinculación de la sociedad accionaria fue una decisión exclusivamente personal. Aseguró que no existía un conflicto de intereses, sino el deseo de "poner fin a una narrativa fabricada con fines políticos".
El exmandatario argumentó en su defensa que nunca ocultó su participación empresarial, remarcando que todos los datos constaban en su declaración jurada y que los contratos públicos adjudicados a la empresa financiera se habían realizado mediante subastas transparentes, sin su intervención directa.
El ataque al periodismo y al "poder paralelo"
Bajo una línea discursiva similar a la que emplea Milei en Argentina contra el periodismo crítico, Peña atribuyó los ataques a un conglomerado económico y mediático que, según él, actuaba como un poder paralelo dispuesto a intervenir en las instituciones evadiendo las urnas y el Congreso.
"Hay un grupo que no acepta estar fuera del círculo de decisiones. Lo que buscan no es la transparencia, sino el control del Estado", sentenció Peña con severidad durante aquella entrevista.
Para el exmandatario, la cobertura periodística sobre el caso no buscaba proteger los intereses de los cotizantes del Instituto de Previsión Social (IPS) ni mejorar el gasto público, sino que era una represalia de sectores afectados por sus reformas económicas. "Estamos pagando el precio de hacer las cosas bien", había expresado, mostrándose confiado en poder sostener la gobernabilidad, un escenario que terminaría por desmoronarse meses después con la disolución del banco y su intempestiva salida del poder
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario